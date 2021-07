Wennigsen

Die Nachfrage nach Wohnraum ist groß, der Immobilienmarkt boomt, und die Preise steigen rasant. Auch in Wennigsen wollen sich viele Familien Wohneigentum schaffen. Neubaugebiete sind in Wennigsen und Bredenbeck in Vorbereitung, Pläne existieren auch für die Wennigser Mark. Wo sieht die Politik weiteres Potenzial für die Schaffung von Wohnraum?

Das sagt die CDU:

„Wir wollen das Bauen in allen Ortsteilen ermöglichen. Hierzu gibt es eine Potenzialanalyse. Die lange Fixierung auf wenige Großprojekte hat viele kleine Umsetzungen verhindert. Die CDU möchte neben neuen Baugebieten auch Hinterbebauung ermöglichen und Nutzungsänderungen realisieren. Aktuell gibt es solche Vorhaben, die zum Teil bereits im Bebauungsplanverfahren sind. Wir wünschen uns, den Fokus auf in die Ortschaften passende Projekte zu legen. So sollen alle Orte ihr Wachstumspotenzial nutzen können.“

Das sagt die SPD:

„In Bredenbeck befindet sich das Neubaugebiet ,Im Bergfelde‘ im Bauleitplanverfahren. Das nächste Baugebiet wäre das ,Kleine Lutterfeld‘ in Wennigsen. Die Einleitung der Bauleitplanung ist für den Herbst vorgesehen. Auch in anderen Ortsteilen gibt es noch Entwicklungsmöglichkeiten. Priorität wird hier die Änderung des Bebauungsplans für die ehemalige Polizeischule in der Wennigser Mark haben. Weitere kleine Gebiete, auch im Zuge der Nachverdichtung, sind fast in allen Ortsteilen zu finden.“

Das sagen die Grünen:

„Der Ortsrat der Mark setzt sich dafür ein, auf dem Gelände der Polizeischule gemischte Wohnformen für alle Einkommensgruppen in einem grünen Umfeld plus Infrastruktur (Kindergarten, Begegnungsstätten, eventuell kleiner Laden) entstehen zu lassen und dieses Konzept einem Investor vorzugeben. Insbesondere die Fläche an der Evestorfer Straße bietet sich wegen der zentralen Lage für geförderte und für seniorengerechte Wohnungen an. Auch östlich des Klostergrunds (Caleidis) wäre ein sehr gut geeignetes Gebiet für ein solches Wohnquartier.“

Das sagt die FDP:

„Der Schwerpunkt sollte in den nächsten fünf Jahren auf der innerörtlichen Verdichtung liegen. Bereits vorhandene Bebauungspläne müssen so geändert werden, dass eine Teilung großer Grundstücke möglich ist. Dem Grunderwerb ist Vorrang vor der Erbpacht einzuräumen. Baugebiete sollten nur noch dort ausgewiesen werden, wo sie zu einer Abrundung der Siedlungsstruktur beitragen. Vor solch einer Ausweisung ist die Auswirkung auf die örtliche Infrastruktur zu prüfen.“

