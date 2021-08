Wennigsen

Für die Jugendlichen in der Gemeinde Wennigsen sind unter anderem die Jugendpflege und die Skateranlage Anlaufpunkte, um sich zu treffen und auszutauschen. Für jüngere Kinder ist besonders das Ferienprogramm mit seinen zahlreichen Angeboten attraktiv. Doch reicht das aus? Was fehlt nach Meinung der Parteien?

Das sagt die SPD:

„Neben Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen fehlt in der Gemeinde für die späteren Altersstufen eine aufsuchende Jugendarbeit, die junge Menschen dort erreicht, wo sie sich treffen (zum Beispiel an der Skateranlage). Dort müssen die Interessen der Jugendlichen erfasst werden, um daraus bedarfsgerechte Angebote erstellen zu können. Außerdem fehlen auch für Kinder und Jugendliche Sportstätten in ausreichender Anzahl.“

Ein Bild aus dem Februar: Die Skateanlage ist im August immer noch nicht fertig. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)

Das sagt die CDU:

„Umsetzbarer Handlungsbedarf ist insbesondere bei Spiel- und Bolzplätzen gegeben. Diese sind zum Teil in schlechtem Zustand. Für Jugendliche fehlen dezentrale Anlaufpunkte, wo sie sich einfach treffen können. Diese Treffpunkte müssen die vorhandenen kommunalen Angebote der offenen Jugendarbeit ergänzen. Die Skateranlage ist hierfür ein Beispiel, wir brauchen aber auch Treffpunkte in den Orten.“

Das sagen die Grünen:

„Wir haben Kinder und Jugendliche gefragt: Die Skateranlage muss endlich fertig werden, mehr Treffpunkte wie Jugendclubs, eine BMX-Anlage, coole Spielplätze – das steht ganz oben auf der Liste. Wir kämpfen für mehr sozialpädagogische Mitarbeitende in Schulen, um Schülerinnen und Schüler in und nach der Pandemie zu unterstützen. Wir arbeiten eng mit dem Jugendparlament zusammen. Der amtierende Jugendbürgermeister Ole Hagen steht bei uns auf der Kandidierendenliste.“

Bei der Jugendpflege können Jugendliche zum Zocken vorbeikommen. Quelle: Jugendpflege (Archiv)

Das sagt die FDP:

„Es fehlt bei manchen der vorhandenen Angebote für Jugendliche an der KGS Wennigsen am Verständnis der Anwohner und nach wie vor an einem sinnvollen Kompromiss, der beiden Seiten gerecht wird. Mehr qualitativ hochwertige Technik im Jugendhaus Wennigsen und dem Jugendraum Bredenbeck könnte helfen, junge Gamer zusammenzubringen innerhalb eines pädagogisch begleiteten sozialen Rahmens. Ein Ponytrail zu den Wasserrädern im Deister wäre ein schönes Highlight im Sommer.“

