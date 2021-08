Wennigsen

Die Grundschule Bredenbeck wird saniert, auch an der KGS und an der Grundschule Wennigsen tut sich einiges. Aber ist das genug, und was hat Priorität? Wir haben die Parteien gefragt, welche Projekte ihrer Meinung nach Vorrang haben. 

Das sagt die SPD:

„Auch wegen der personellen Engpässe in der Bauverwaltung ist zunächst vorrangig, bereits begonnene Projekte weiterzuverfolgen und abzuschließen. Das ist aktuell die Sanierung der Grundschule in Bredenbeck. Eine Sanierung der Toiletten sowie eine moderne Ausstattung der Schulen muss laufend erfolgen und mit ausreichenden Mitteln im Haushalt berücksichtigt werden. Obwohl der finanzielle Spielraum der Gemeinde Wennigsen sehr begrenzt ist, sollte uns die Zukunft unserer Kinder es wert sein, hier nicht zu sparen.“

Das sagt die CDU:

„Mit den laufenden Projekten an der KGS, der Sanierung Grundschule Bredenbeck sowie den darauf folgenden Maßnahmen in Wennigsen haben wir große Projekte an allen Schulen. Diese Umsetzungen werden die Kapazitäten der Verwaltung vollständig auslasten. Weitere Maßnahmen sind somit in den nächsten fünf Jahren nicht mehr realistisch umsetzbar. Es ist keine seriöse Politik, Unmögliches zu versprechen.“

Das sagen die Grünen:

„Die Sanierung der Grundschule Bredenbeck sehen wir weiterhin kritisch. Eine ganze Generation Grundschüler wird Lärm ausgesetzt. Eine gute Energieeffizienz lässt sich nur schwer umsetzen. Die Sanierung wird durch einen Mehrheitsbeschluss des Rats umgesetzt. Wir hätten einen Neubau bevorzugt. Die KGS liegt zurzeit im Fokus, es stehen noch Sanierungen der Stationen aus und eine gute Möglichkeit der Essenseinnahme muss gefunden werden. Mit ressourcenorientierten Aufgaben lassen sich offene Fragen der Grundschule Wennigsen besser bewerkstelligen. Hier liegt der Fokus auf Ganztagsschulkonzepten mit dazugehöriger Machbarkeitsstudie.“

Das sagt die FDP:

„Die Grundschule Wennigsen braucht erhebliche Investitionen, um schnellstens für den Ganztagsbetrieb fit zu werden. Die Essensversorgung aller Schulen soll so entschieden und vor allem an der KGS vorangetrieben werden, dass Eigenverantwortung und elterliches Engagement Berücksichtigung finden. Stets begleitet von intensiver Kommunikation mit Schulleitung und pädagogischer Leitung.“

