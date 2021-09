Kommunalwahl in Wennigsen: Das sind die fünf Bürgermeisterkandidaten

Wennigsen

Fünf Kandidaten gehen heute ins Rennen um das Amt des Wennigser Gemeindebürgermeisters. Alle fünf stellen wir Ihnen hier vor.

Ulrike Schubert: „Mit mir kann es gleich am ersten Tag richtig mit der Arbeit losgehen“

Ulrike Schubert hat sich spät entschieden. Als sie öffentlich bekannt gab, dass sie in Wennigsen als parteilose Bürgermeisterkandidatin ins Rennen gehen will, waren es keine 100 Tage mehr bis zur Kommunalwahl am 12. September. Warum sie so lange gewartet hat? Sie sei zuletzt sehr in den Corona-Krisenstab eingebunden gewesen, erzählt sie beim Latte Macchiato in der Bäckerei Hünerberg, wo wir uns in ihrer Frühstückspause treffen. Sie habe den Kopf nicht eher dafür freigehabt, ernsthaft über eine Kandidatur nachzudenken.

"Sind die nicht toll?": Wenn's um Blumen geht, mag es die parteilose Bürgermeisterkandidatin Ulrike Schubert üppig und bunt. Quelle: Jennifer Krebs

SPD-Kandidat Ingo Klokemann: „Ich wollte Wennigsen mitgestalten“

Unser Treffpunkt ist die Kita Vogelnest, denn Ingo Klokemann will uns die für ihn wichtigen Lebensstationen in Wennigsen zeigen. Er sitzt vor der Kita in Wennigsen und schaut auf das Gebäude. „Hier bin auch ich in den Kindergarten gegangen“, sagt der Bürgermeisterkandidat der SPD. Damals habe das Gebäude natürlich noch ganz anders ausgesehen, sagt Klokemann, der sich noch genau an die Kleiderhaken mit Tiersymbolen drauf erinnern kann. „Es gab Tiger, Giraffen und vieles mehr“, sagt er. Jedes Tier war einer Gruppe zugeordnet.

Der Bürgermeisterkandidat der SPD Wennigsen, Ingo Klokemann, ist viel mit dem Fahrrad unterwegs. Vor allem durch das Stadtradeln habe er erkannt, wie sehr ihm das Fahrradfahren gefalle. Quelle: Lisa Malecha

Gun Wittrien: Das ist die Grünen-Kandidatin

Gun mag’s grün. So wie in ihrem Garten hinter dem Haus, wo die Rosen blühen und wo das Gemüse im neu angelegten Hochbeet wächst. Aber auch wie in der Kommunalpolitik ihrer Heimatgemeinde Wennigsen, wo Gun (gesprochen: Gün) Wittrien als grüne Kandidatin das Amt der hauptamtlichen Bürgermeisterin anstrebt. Kreativ sein, Ideen entwickeln und zielstrebig umsetzen – so arbeitet die 54-jährige Wennigserin in ihrem Garten, und genauso will sie künftig an der Spitze der Gemeinde arbeiten. Wenn sich die Wählerinnen und Wähler im September für Gun Wittrien entscheiden.

Der Garten ist die großen Leidenschaft von Gun Wittrien. Ein Ort der Entspannung und eine Kraftquelle zugleich. Quelle: Frank Hermann

Jost Henkel: Darum tritt er als FDP-Bürgermeisterkandidat in Wennigsen an

Mut beweisen, an seine Grenzen gehen, Neues wagen – das macht Henkel auch in seiner Freizeit gern. Sei es beim Besteigen des Mount Everest oder im Urlaub im Himalaja. „In Nepal sind wir auf dem kürzesten Flughafen der Welt direkt an einem Berghang gelandet, mit einem kleinen Propellerflugzeug“, erzählt er. Kurz nach der Rückkehr kam er mit seiner Frau Verena (36) zusammen.

Im Garten verbringt Jost Henkel einen Großteil seiner Freizeit. Das große Grundstück hat die Familie komplett umgekrempelt: Neben Blumenwiesen, dem Sandkasten für den Sohn und Obstbäume sind hier auch zahlreiche Gemüsebeete angelegt. Quelle: privat

Peter Armbrust: Der CDU-Bürgermeisterkandidat stellt sich vor

Peter Armbrust sitzt am Tisch im Wohnzimmer. Seine Frau Christina Müller-Matysiak neben ihm. Er berichtet zurückhaltend von seinem Werdegang, seinem Studium, den Stationen in seinem Leben. Bereits mit 15 Jahren habe er großes Interesse an Politik entwickelt, erinnert sich der 54-jährige CDU-Bürgermeisterkandidat. „Es waren damals bewegte Zeiten“, sagt er. Dieses Interesse habe nie nachgelassen. Und doch sei er immer in der Lage gewesen, auch andere Standpunkte nicht nur zu hören, sondern sie zu akzeptieren, darüber zu sprechen, sie gegebenenfalls anzunehmen. Das sei seine größte Stärke.

Peter Armbrust tritt für die CDU als Bürgermeisterkandidat in Wennigsen an. Quelle: Janna Silinger

Von HAZ/NP