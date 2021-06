Wennigsen

Die Liste der Kandidaten für den Rat der Gemeinde Wennigsen bei der FDP ist merklich gewachsen: 50 Prozent mehr Kandidaten als noch bei der vergangenen Wahl wollen künftig in Wennigsen mitbestimmen. „Wir haben uns zudem auch deutlich verjüngt“, sagt der aktuelle Fraktionsvorsitzende Hans-Jürgen Herr. Mit Thomas Haubrich steht auch ein parteiloser Kandidat auf der Liste der FDP.

An der Spitze der Liste steht Hans-Jürgen Herr. Trotz seiner 70 Jahre will Herr wieder in den Rat – die Arbeit mache ihm einfach Freude. Nicht mehr ganz so weit vorne auf der Liste ist zu dieser Wahl Michael Meißner – er rückt auf Platz vier und lässt Bürgermeisterkandidat Jost Henkel sowie Anja Stephan, die neu in der Partei ist, den Vortritt. „Neben meiner Kandidatur als Bürgermeister bin ich auch gerne bereit, mich ehrenamtlich in der Politik in Wennigsen zu engagieren und mich für Wennigsen einzusetzen“, begründet Henkel seine Kandidatur.

Vom Europaparlament in den Gemeinderat

Auch Gesine Meißner, ehemalige Abgeordnete im Niedersächsischen Landtag und von 2009 bis 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments, möchte sich nun nach langer Zeit als Berufspolitikerin wieder ehrenamtlich einbringen und im Rat der Gemeinde mitarbeiten.

Ihr Wahlprogramm wollen die Liberalen in Kürze vorstellen. „Vernunft in den Rat“ sei bei der Erstellung das Motto gewesen, wie bereits bei der vergangenen Wahl. Es beinhalte sowohl „grüne“ als auch soziale Aspekte – immer auf liberale Weise, kündigen die Kandidaten an.

Den Themrmn Umwelt und Kindertagespflege etwa hat sich Anja Stephan verschrieben. Sie ist der FDP kürzlich beigetreten und hat sich lange Zeit für den Nabu engagiert und nun eine Kindertagespflege in Wennigsen eröffnet. „Ich will versuchen, auf der politischen Ebene etwas Gutes für die Gemeinde zu bewirken“, sagt Stephan.

Zudem stünden die Wünsche der Bürger immer an erster Stelle und nicht die Partei, betont Herr und Henkel ergänzt: „Es geht nicht um Ideologien, sondern um Vernunft.“ Bei allen Wünschen müsse man aber auch immer die finanzielle Lage der Gemeinde im Auge haben. „Wir müssen genau gucken, was wir uns leisten können – nicht alles, was wir gerne hätten, ist auch immer möglich“, sagt Meißner.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten:

Platz 1: Hans Jürgen Herr

Platz 2: Dr. Jost Henkel

Platz 3: Dr. Anja Stephan

Platz 4: Michael Meißner

Platz 5: Gesine Meißner

Platz 6: Gabriele Bödeker

Platz 7: Heiko Bödeker

Platz 8: Thomas Haubrich (parteilos)

Platz 9: Dr. Hans Haindl

