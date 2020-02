Degersen

Else Rockt heißt es am Sonnabend, 15. Februar, wieder im Gasthaus zur Tenne in Degersen, wenn die Open Stage von Heino de Witt und Roland Weller in die nächste Runde geht. Das Konzert beginnt um 21 Uhr – und wie immer ist der Eintritt kostenlos.

Else Rockt sind die Schwestern und Frontfrauen Daniela und Myriam Nehr, die schon ihr Leben lang gemeinsam Musik machen. Die Idee für Else Rockt hatten sie schon 2011, und seitdem steht auch Rockmusik auf dem Programm.

Else Rockt covert „alles was Spaß macht“

Zur Verstärkung sind vor rund sechs Jahren Axel Brandes als Bassist und Peter Stafilarakis am Schlagzeug dazu gekommen.

Else Rockt spielt Coversongs, nicht nur die Hitparade rauf und runter, sondern alles was Spaß macht – sie plündern ebenso bei Country, Rock, als auch Alternative Rock.

Die Band Else Rockt spielt Coversongs im Gasthaus zur Tenne in Degersen. Quelle: Daniel Dorin

Und weil einfach nur Nachspielen zu langweilig wäre, werden eigene Schwerpunkte gesetzt, nach Lust und Laune umarrangiert, und den Stücken so eine ganz neue Dynamik verliehen, die auch mal laut und wild werden kann.

Über allem schwebt der zweistimmige Gesang der Jahre auf einander eingespielten Schwestern Danny und Myrie.

Open Stage gibt es seit mehr als zehn Jahren

Im vergangenen Jahr hat die Konzertreihe Open Stage ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Mehr als 150 Konzerte haben die Initiatoren bisher organisiert – und das alles ehrenamtlich. Um den Fortbestand der Konzertreihe zu sichern, würden die Organisatoren sich über Spenden freuen.

Die nächsten Termine:

14 .März: OYA; Einlass 19.30 Uhr; Beginn 21 Uhr

18. April: Home Street Band; Einlass 19.30 Uhr; Beginn 21 Uhr

16. Mai: House of Rock Einlass; 19.30 Uhr; Beginn 21 Uhr

Von Lisa Malecha