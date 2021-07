Wennigsen

Die sechs Stimmakrobaten von SLIXS kommen auf Einladung des Kulturkreises Kloster nach Wennigsen. Katharina Debus, Michael Eimann, Gregorio D’Clouet Hernández, Karsten Müller, Thomas Piontek und Konrad Zeiner entlocken ihren Kehlen und Mündern einen Bandsound, der sogar Ikonen der A-cappella-Szene fasziniert. So lud Bobby McFerrin sie auf eine gemeinsame Tournee durch Europa ein.

SLIXS stellen die Hörgewohnheiten des A-cappella-Genres auf den Kopf: Mit ihrer Mischung aus Pop und Jazz, Klassik und Weltmusik begeistern die sechs Vokalartisten bei Konzerten quer durch Europa und Asien. Sie erkunden, was die menschliche Stimme vermag und bieten eine große Bandbreite an Klangfarben, Lautmalerei und Vocal-Percussion.

Hier gibt es Karten Karten gibt es für 25 Euro online unter www.kulturkreis-kloster-wennigsen.de oder bei den Vorverkaufsstellen im Reisebüro Cruising in Wennigsen, Telefon (0 51 03) 70 05 60, in der Buchhandlung Lesezeichen in Gehrden, Telefon (0 51 08) 12 98, und beim Buchfink in Ronnenberg, Telefon (0 51 09) 51 68 50 oder an der Abendkasse. Es gelten die üblichen Corona-Regelungen.

Von Jazz bis Pop

Das Ensemble singt Jazz, Popmusik, Soul und Rhythm and Blues – legt sich jedoch nicht ausschließlich auf diese Genres fest und hat einen für Vokalmusik ausgesprochen eigenständigen musikalischen Charakter entwickelt. Bedingt durch die vielfältigen Erfahrungen der einzelnen Künstler in den unterschiedlichsten Musikrichtungen experimentierten SLIXS auch mit Klassik: Unter dem Namen Quer Bach erarbeitete die Band Instrumentalstücke von Johann Sebastian Bach. Auch exotische Elemente oder Balkan-Folklore sowie Imitation von Instrumenten als Klangelemente sind in ihrem Repertoire zu finden.

Ganz ohne Verstärker

Nicht zuletzt deshalb gilt das Sextett als eine der weltbesten Vokalbands. Dreimal wurden sie bisher mit der weltweit höchsten Auszeichnung für Vokalkunst belohnt: bester Jazz-Song des Jahres 2008, bester Folk/World Song-des Jahres 2013 und bester Klassik-Song des Jahres 2019.

Der Name des Programms („Silent“) in Wennigsen bedeutet, dass keine technische Verstärkung verwendet wird. Durch die Akustik des Gebäudes und dessen räumliche Gegebenheiten soll die Musik intim und leise besonders intensiv zur Geltung kommen. Das Konzert findet am Sonntag, 18. Juli, im Klostersaal statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Von Lisa Malecha