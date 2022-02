Wennigsen

Die Sanierung der Hauptstraße zerrt mittlerweile an den Nerven vieler Wennigser. Nach der Ankündigung, dass sich die Fertigstellung der Kreuzung Hülsebrinkstraße/Am Häuserhof voraussichtlich bis Ende April verzögern wird, ist die Geduld einiger Bewohner aus dem Waldkater am Ende. Jörg Wieners gehört dazu. Die Liste seiner Kritikpunkte ist lang – angefangen beim Tempo der Arbeiten bis hin zur Umleitungsstrecke.

In der vergangenen Woche hatte die Verwaltung um Bürgermeister Ingo Klokemann (SPD) die Hiobsbotschaft verkündet: Für die Kreuzungsarbeiten müssen zwei zusätzliche Monate veranschlagt werden. Statt Ende Februar kann der neuralgische Verkehrsknotenpunkt wohl erst Ende April wieder freigegeben werden. So lange bleiben der Waldkater und auch das Wohngebiet Dörgingsfeld von der Hauptstraße abgeschnitten. Bewohner und Auswärtige – Besucher des Amtsgerichts inklusive – müssen weiterhin die ungeliebte Umleitung über die Wirtschaftswege nehmen.

Autos landen im Graben

Jörg Wieners ist bedient. „Seit Anfang November karren wir alle unter dem bösen Blick der Fußgänger über holprige, verschlammte Feldwege auf anfangs völlig unzureichend ausgeschilderten Umleitungsstrecken“, schimpft er. Auf dem Abschnitt am Waldrand mussten auch schon Autos oder Lieferwagen aus dem Graben gezogen werden. „Da liegt öfter mal jemand drin“, bestätigt Anwohnerin Sabine Möller. Kein Wunder, meint Wieners. „Von den Paketzustellern bis hin zu Firmenbullis mit Anhänger müssen hier ja alle durchfahren.“

Frische Spuren: Jörg Wieners zeigt, wo auf der Umleitungsstrecke am Waldrand ein Fahrzeug im Graben gelandet ist. Quelle: André Pichiri

Die Verwaltung betonte jüngst, dass die Wege zweimal täglich kontrolliert und Schäden ausgebessert werden. Sie gab jedoch auch zu, dass die Löcher oft nicht so schnell verfüllt werden können, wie an anderer Stelle neue auftreten. Die Kritiker sehen ein grundsätzliches Problem. „Die Wege hätten von von vorneherein in einen besseren Zustand gebracht werden müssen“, sagt Heiko Schaper, der selbst Landwirt ist. Etwa mit einem Dachprofil und abgefrästen Banketten, sodass das Regenwasser besser zur Seite hätte ablaufen können. „Dann hätten wir nicht die Probleme mit den vielen Schlaglöchern“, erklärt er. Zudem sei das zum Verfüllen verwendete Gemisch zu grobkörnig. Autofahrer hätten sich durch spitze Steine bereits einen platten Reifen eingehandelt.

„Wege sind nicht dafür ausgelegt“

Auch beim Tiefbauamt sind dazu bereits Beschwerden eingegangen, wie Mitarbeiter Klaus Rühl auf Anfrage bestätigt: „Bürgern, die die Umleitungsstrecke nutzen oder nutzen müssen, wird unsererseits immer empfohlen, Schäden zu dokumentieren.“ Derlei Dokumentationen lägen bislang jedoch noch zu keinem Schaden vor.

Laut Verwaltung ist die überhöhte Geschwindigkeit vieler Autos der Hauptgrund für die vielen Löcher. Wieners bezweifelt das. „Wir haben in normalen Zeiten schon Fahrzeugbewegungen in täglich dreistelliger Zahl zum Waldkater, das hat sich jetzt durch die umleitungsbedingt dazugekommenen Anwohner vom Dörgingsfeld quasi noch mal verdoppelt. Dafür sind die Feld- und Waldwege einfach nicht ausgelegt“, sagt er.

Aus seiner Sicht hätte die Umleitung sogar ganz vermieden werden können. „Wären hier wirtschaftliche Interessen im Spiel wie bei der Einfahrt zum Edeka-Parkplatz, wäre das so nie geplant worden, sondern eine vernünftige provisorische Behelfsstraße an der Kernbaustelle vorbei eingerichtet worden“, ist Wieners überzeugt. Entweder auf der Seite des Amtsgerichts oder gegenüber am spanischen Restaurant hätte man seiner Ansicht nach einen drei Meter breiten Streifen herrichten und hinterher wieder zurückbauen können.

Kein Platz für Behelfsstraße

Dazu erklärt die Verwaltung auf Anfrage, dass eine Behelfsstraße an dieser Stelle aus Platzgründen nicht möglich sei. Grund dafür ist die Trinkwasserleitung, die unter den neuen Hauptentwässerungskanal gelegt (gedükert) werden musste. „Dieser Düker ist so breit, dass eine Behelfsstraße keinen Platz hat“, sagt Klaus Rühl aus dem Tiefbauamt. Mit den Arbeiten konnte die Firma demnach erst am 11. Januar starten. „Vorher hatten sich die Kanalbauarbeiten durch die ebenfalls notwendige Dükerung der Hauptglasfaserkabelleitung der Telekom bereits um drei Wochen verzögert“, sagt Rühl.

Auch beim Arbeitstempo der ausführenden Firma gehen die Meinungen auseinander. Auf Wieners wirkt es so: „Selten sieht man mal mehr als zwei oder drei Arbeiter auf der Baustelle. Da wird dann auch nicht präferiert an der Kreuzung gearbeitet, sondern mal hier bei Edeka ein bisschen, dann mal wieder ein bisschen am Regenwasserrohr vor dem spanischen Lokal.“ Die Verwaltung räumt ein, dass sich die Priorisierung der Arbeiten mitunter tatsächlich ändert. Schuld sei jedoch nicht die Baufirma, sondern unvorhergesehene Funde wie nicht eingezeichnete Versorgungsleitungen oder unterirdische Bauwerke, die nicht mit den Bauplänen übereinstimmen. Diese Funde würden „ein sofortiges Ändern des Bauablaufes“ notwendig machen.

„Die meisten hier sind stinksauer“

Zudem gebe es coronabedingte Personalausfälle, die aufgrund des Fachkräftemangels kurzfristig nicht immer aufgefangen werden können. „Grundlegend wurde das Fachkräftemangelproblem allgemein und dessen Folgen und somit auch für das Bauhauptgewerbe im Gemeinderat schon diskutiert“, sagt Rühl. „Daraus wird sich in Zukunft für die Gemeinde Wennigsen ergeben, dass Baumaßnahmen sich verzögern oder Projekte gar nicht beauftragt werden können.“

Wieners zweifelt den Aufwand der Arbeiten und den damit verbundenen Unwägbarkeiten grundsätzlich nicht an. „Wir Bewohner aus dem Waldkater möchten aber einmal klarstellen, dass uns das alles nicht egal ist. Die meisten Menschen hier sind stinksauer“, betont er. An der jetzigen Situation lasse sich bis zur Fertigstellung vermutlich nicht mehr viel ändern. „Aber wir hoffen, dass die Verwaltung mit Thema Umleitung künftig etwas sensibler umgeht und bei der Priorisierung der Arbeiten anders auftritt.“

