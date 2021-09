Hannover

Der Kulturkreis Kloster setzt am Sonntag, 17. Oktober, seine Konzertsaison fort. „Schumann und Frau – Ein Liebestraum“ ist der Titel des Liederabends, bei dem um 17 Uhr und um 19 Uhr jeweils international bekannte Künstlerinnen und Künstler im Klostersaal auftreten.

Mit dabei ist unter anderem die deutsch-italienische Mezzosopranistin Anna-Doris Capitelli. Sie ist Mitglied der renommierten „Accademia Teatro alla Scala“ in Mailand, wo sie regelmäßig mit Weltstars auf der Bühne steht. Dazu ist sie Preisträgerin von internationalen Wettbewerben und Gast bei renommierten Festivals.

Gesang und Klavier

Auch Tenor Goetz Phillip Körner tritt an diesem Abend auf. Szenisch war er bisher unter anderem in den Mozart-Opern „Die Zauberflöte“, „Bastien et Bastienne“ und „La finta semplice“ sowie in Händels „Belsazar“ und Antonio Bibalos „Fräulein Julie“ an der Hamburgischen Staatsoper zu sehen. Seine Engagements führten ihn auch ins Ausland. Höhepunkte sind die Interpretation der „Johannes-Passion“ von Bach in Tokyo, sowie der Solo-Tenor-Part in Puccinis „Messa di Gloria“ im Pantheon in Rom.

Komplettiert wird das Konzert mit der Pianistin Luiza Borac. Die Gewinnerin des BBC Music Magazine Award sowie weiterer rund 30 internationaler Preise und Auszeichnungen spielte unter anderem bereits in großen Konzerthäusern in New York, Los Angeles, Amsterdam und London.

Karten im Vorverkauf

Das Programm „Schumann und Frau - Ein Liebestraum“ haben die Künstlerinnen und Künstler eigens für das Konzert in Wennigsen als Geschichte zusammengestellt. In diesem Liederabend mischt sich Robert Schumanns berühmtester Zyklus für Frauenstimme mit den kommentierenden Liedern des Eichendorff-Liederkreises und erzählt so die Liebesgeschichte des großen Schumann und seiner Frau. Ergänzt wird die in Liedern erzählte Liebesgeschichte durch Klavierwerke von Schumanns Zeitgenossen Franz Liszt und Frédéric Chopin.

Das Konzert wird gefördert durch das Programm „Niedersachsen dreht auf“. Der Eintritt ist daher auf 10 Euro vergünstigt. Jugendliche bis 14 Jahre bezahlen 5 Euro. Karten gibt es online unter www.kulturkreis-kloster-wennigsen.de oder bei den Vorverkaufsstellen im Reisebüro Cruising in Wennigsen, Telefon (05103) 700560, in der Buchhandlung Lesezeichen in Gehrden, Telefon (05108) 1298, und beim Buchfink in Ronnenberg, Telefon (05109) 516850 oder an der Abendkasse. Es gelten die 3G-Corona-Regelungen.

Von André Pichiri