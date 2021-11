Kulturkreis Kloster: Eliot Quartett spielt Mozart und Grieg

Wennigsen

Der Kulturkreis Kloster setzt am Sonntag, 14. November, seine Konzertsaison fort. Das Eliot Quartett, ein international preisgekröntes Streichquartett, spielt um 17 und um 19 Uhr im Klostersaal Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Edvard Grieg. Der Kartenvorverkauf läuft.

Maryana Osipova, Alexander Sachs, Dmitry Hahalin und Michael Preuss bilden laut Veranstalter eines der interessantesten und vielversprechendsten Streichquartette der neuen Generation. Sie stammen aus Russland, Kanada und Deutschland und sind Preisträger zahlreicher Wettbewerbe. Dazu gehören der Mozartwettbewerb Salzburg, die Melbourne International Chamber Music Competition, der Deutsche Musikwettbewerb und die Karol Szymanowski Competition.

Karten im Vorverkauf

Das Quartett ist nach dem US-amerikanischen Schriftsteller T. S. Eliot benannt, der sich von den späten Streichquartetten Ludwig van Beethovens zu seinem letzten großen poetischen Werk „Four Quartets“ inspirieren ließ. In Wennigsen stehen das Streichquartett KV575 in D-Dur („Preußisches Quartett“) von Wolfgang Amadeus Mozart und das Streichquartett Nr.1 von Edvard Grieg in g-moll auf dem Programm.

Karten gibt es im Internet auf www.kulturkreis-kloster-wennigsen.de sowie bei den Vorverkaufsstellen im Reisebüro Cruising in Wennigsen unter Telefon (05103) 700560, in der Buchhandlung „Lesezeichen“ in Gehrden unter Telefon (05108) 1298, beim „Buchfink“ in Ronnenberg unter Telefon (05109) 516850 und an der Abendkasse.

Es gilt die 3-G-Regel. Besucher müssen also Impfung, Genesung oder negativen Test nachweisen. Der Auftritt findet als A/B-Konzert um 17 Uhr und um 19 Uhr mit jeweils reduzierter Zuhörerzahl statt. Die jeweilige Zuordnung (A um 17 Uhr, B um 19 Uhr) steht auf der Reservierungsbestätigung und auch auf dem Aboausweis.

Von André Pichiri