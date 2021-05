Wennigsen

„Die Musik ist wieder da!“, verkünden die Macher vom Kulturkreis Kloster und laden nach langer, corona-bedingter Pause zu einem musikalischen Highlight in den Johannitergarten in Wennigsen ein. Dort heißt es am Sonnabend, 12. Juni, „Niedersachsen dreht auf“ – und zwar mit Shereen Adam & Band. Das Ensemble, dessen Mitglieder international bekannt sind, präsentiert in Wennigsen ausgewählte Jazz-Standards, Latin-Groove und dazu soulige Klänge vom Feinsten. Beginn des Konzerts ist um 17 Uhr.

Mal sanft, mal energiegeladen überzeugt die junge Sängerin mit kenianischen Wurzeln mit einer starken Bühnenpräsenz und einer außergewöhnlichen Stimmfarbe: Shereen Adam ist der Geheimtipp in der Jazz- und Soul-Szene. In ihrem Konzertprogramm befinden sich sowohl Jazz-Klassiker des Great American Songbook wie etwa „Cheek To Cheek“ oder „Sentimental Journey“, als auch aktuellere Jazzkompositionen wie beispielsweise Gregory Porters „Water Under Bridges“. Darüber hinaus interpretiert Shereen Adam gerne Soul und Poptitel auf ihre Art und greift dafür unter anderem auf das Repertoire von Michael Jackson oder Amy Winehouse zurück.

Joe Dinkelbach, der schon mit John Abercrombie, Dave Liebman, Charly Mariano, Inga Rumpf und Uli Beckerhoff auf der Bühne stand, sitzt bei dem Open Air am Klavier. Quelle: Tillman Böttcher

Das ist die Band

Ihre Band wird vom Luxemburger Bassisten Hervé Jeanne geleitet, der zwölf Jahre lang festes Mitglied der Band von Roger Cicero war. Der Lüneburger Hans-Malte Witte spielt das Saxophon. Nach seinem Studium sammelte er in den Niederlanden, in New York und in Santo Domingo Erfahrungen und arbeitete unter anderem mit Künstlern wie Ack van Rooyen, Götz Alsman, Reinhard Mey und Helmut Zerlett zusammen. Am Klavier sitzt in Wennigsen Joe Dinkelbach, der schon mit John Abercrombie, Dave Liebman, Charly Mariano, Inga Rumpf und Uli Beckerhoff auf der Bühne stand.

Die Band wird vom Luxemburger Bassisten Hervé Jeanne geleitet. Quelle: privat

Das Johanniterhaus sorgt für Speisen und Getränke. Das Konzert findet unter Beachtung der gültigen Corona-Hygienemaßnahmen statt. Das heißt, dass Besucher nur mit negativem Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, oder mit einem Nachweis, dass sie vollständig geimpft sind, eingelassen werden. Um den Besuchern den Zutritt zu erleichtern, steht das Testzentrum der Kreuzapotheke Seelze am Tag des Open Airs von 12 bis 17 Uhr vor dem Johanniterhaus. Um vorherige Anmeldung unter https://01.apo-schnelltest.de/onsitetest?a=26 mit dem Code 26FUD1728 oder telefonisch unter (0162) 5884214 wird gebeten. Zudem werden die Daten der Besucher am Einlass erfasst – entweder per App oder auf einer Liste. Auf dem Gelände besteht Maskenpflicht, sofern sich die Besucher nicht auf ihrem Platz befinden.

Bei sehr schlechtem Wetter muss das Konzert auf November verschoben werden, bei leichtem Regen bittet das Kulturkreis-Team die Besucher entsprechende Kleidung mitbringen.

Hans-Malte Witte spielt das Saxophon. Quelle: privat

Karten gibt es online unter kulturkreis-kloster-wennigsen.de oder bei den Vorverkaufsstellen im Reisebüro Cruising in Wennigsen, Telefon (05103) 700560, in der Buchhandlung Lesezeichen in Gehrden, Telefon (05108) 1298 und beim Buchfink in Ronnenberg, Telefon (05109) 516850. Zudem gibt es Restkarten gegebenenfalls an der Abendkasse.

Das Konzert wird großzügig unterstützt durch das Programm „Niedersachsen dreht auf“ des Landes Niedersachsen und der Kulturförderung der Region Hannover für Solo-Selbstständige. Aus diesem Grund kann der Kulturkreis Kloster die Karten für 10 Euro anbieten. Jugendliche bis 14 Jahre zahlen 5 Euro.

Von Lisa Malecha