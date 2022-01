Wennigsen

Beim ersten Konzert des Kulturkreises Kloster im neuen Jahr tritt das Cello-Quartett „The Wolf Gang Cellists“ am Sonnabend, 29. Januar, um 17 und um 19 Uhr im Klostersaal auf. Gäste müssen die am Konzerttag gültigen Corona-Regelungen beachten.

Die vier Cellisten Joel Blido, Konstantin Bruns, Sebastian Fritsch und Friedrich Thiele bilden das Quartett. Sie studieren in Weimar und Berlin bei Wolfgang Emanuel Schmidt, dem Namensgeber ihrer Musikformation. Nach der erfolgreichen Teilnahme am Deutschen Musikwettbewerb 2019 entstand knapp zwei Jahre später die Idee, ein Celloquartett zu gründen und der gemeinsamen Vorliebe für Kammermusik freien künstlerischen Lauf zu lassen – sei es klassisch, modern oder angelehnt an südamerikanische Tangos.

Musiker sind erfolgreiche Preisträger

Blido gewann 2018 beim Tonali-Wettbewerb den Weinberg-Sonderpreis für seine Darbietung zeitgenössischer Musik. Ein Jahr später erhielt er beim Deutschen Musikwettbewerb einen Sonderpreis und ein Stipendium. Bruns wurde 2011 beim Internationalen Hindemith Wettbewerb, 2016 beim Internationalen Musikwettbewerb Hamburg und 2017 beim Internationalen Musikwettbewerb in Stockport mit ersten Preisen ausgezeichnet. Fritsch ist Preisträger zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe (Deutscher Musikwettbewerb, Felix Mendelssohn-Bartholdy-Hochschulwettbewerb und Tonali). Thiele gewann ebenfalls viele Preise, darunter den für die beste Interpretation des Auftragswerks beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD 2019.

In Wennigsen präsentiert das Quartett laut Kulturkreis Kloster ein Programm voller Emotionen: Robert Schumanns sehnsuchtsvolles Cellokonzert a-Moll op. 129, gefolgt von einer Auswahl südamerikanischer Tangos sowie von Johann Halvorsens mitreißender „Passacaglia“ nach einem Thema von Georg Friedrich Händel.

Hier gibt es die Konzertkarten

Karten gibt es online auf der Internetseite www.kulturkreis-kloster-wennigsen.de sowie bei den Vorverkaufsstellen im Reisebüro Cruising in Wennigsen, Telefon (0 51 03) 70 05 60, in der Buchhandlung Lesezeichen in Gehrden, Telefon (0 51 08) 12 98, beim Buchfink in Ronnenberg, Telefon (0 51 09) 51 68 50, oder an der Abendkasse. Der Normalpreis beträgt 25 Euro. Es gibt ermäßigte Ticketpreise für Familien, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende.

Von Frank Hermann