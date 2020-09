Kulturkreis Kloster startet mit Amstel Quartet in die Saison

Wennigsen

Der Kulturkreis Kloster Wennigsen startet in die Saison. Doch wegen der Corona-Pandemie wird in diesem Jahr alles ein wenig anders ablaufen als sonst. Unter anderem sind die Konzerte bis auf Weiteres in erster Linie nur für Abonnenten zugänglich – bis auf einige wenige Einzelplätze. Die erste Veranstaltung ist für Sonntag, 13. September, im Klostersaal geplant.

Mit coronagerechter Organisation darf der Klostersaal wieder für Konzerte genutzt werden. Die Abonnenten wurden bereits postalisch über die neue Situation informiert und können in zwei Gruppen die etwa einstündigen Veranstaltungen besuchen, berichtet Christa Grünreich vom Kulturkreis Kloster Wennigsen. Das gelte zunächst für die ersten drei Konzerte.

Anzeige

Zwei Konzerte pro Abend

„Wir haben intensiv an unserem Konzept gearbeitet“, sagt Grünreich. Der Raum sei genau ausgemessen worden, der Sitzplan vom Gesundheitsamt abgesegnet. „74 Besucher können zu einer Veranstaltung kommen“, sagt sie. Damit hätten allerdings nur die Hälfte der 140 Abonnenten Platz – weshalb es nun an einem Abend zwei Konzerte gibt, sodass jeder Abonnent die Möglichkeit hat, die Veranstaltung zu besuchen.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: 60 Jahre Kulturkreis Kloster Wennigsen: Gefeiert wird wegen Corona erst im Sommer 2021

Zwischen den beiden Konzerten ist eine Stunde Pause, in der der Saal gelüftet wird. „Zudem haben wir eine neue Klimaanlage, die Frischluft zuführt“, sagt Grünreich. Dank der Klimaanlage können auch Sänger wieder in dem Klostersaal auftreten. „Das werden wir im kommenden Jahr dann bei der Planung berücksichtigen“, sagt Grünreich. Für diese Saison sind keine Auftritte von Sängern geplant.

Amstel Quartet tritt auf

Beim ersten Konzert können sich Besucher auf das Amstel Quartet, ein Saxophonquartett aus den Niederlanden, mit dem Programm „Symphonic Saxophone“ freuen. Das Quartett feiert weltweit Erfolge mit seinem zeitlich sowie stilistisch weit auseinander liegendem Repertoire. Die Musiker spielen alte und neue Sounds – von Pop und Jazz über Klassik bis hin zu Weltmusik. Die vier Saxophonisten sind hörbar in jedem Genre zuhause.

Was wäre wohl geschehen, wenn die großen klassischen Komponisten Zugang zu Saxofonen gehabt hätten? Das fragte sich das Amstel Quartet. Die Antwort erhalten die Besucher beim Konzertabend in Wennigsen: Beethoven, Brahms, Franck, Tschaikowski, Barber und Creston machen Bekanntschaft mit dem Amstel Quartet, bestehend aus Remco Jak am Sopransaxofon, Olivier Sliepen am Altsaxofon, Bas Apswoude am Tenorsaxofon und Harry Cherrin am Baritonsaxofon.

Restkarten per E-Mail reservieren

Wegen der aktuellen Beschränkungen sind die Konzerte bis auf Weiteres nur für die Mitglieder und Abonnenten des Kulturkreises zugänglich. Möglicherweise sind noch einige wenige Einzelkarten für die Konzerte am Sonntag, 13. September, um 17 und 19 Uhr verfügbar. Sie werden aber nicht online verkauft. Interessierte können sich bei dem Kulturkreis-Team per E-Mail an webmaster@kulturkreis-kloster-wennigsen.de melden.

Von Lisa Malecha