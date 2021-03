Argestorf

Der Deister ist immer einen Spaziergang wert – und bietet in diesen Tagen in Argestorf einen besonderen Blickfang. Wer hinter dem Waldparkplatz an der Lübecker Straße den Fußweg weiter bergauf in Richtung Südwesten marschiert, erhält nach rund 30 Metern eine Überraschung: Einige Baumstämme sind auf beiden Seiten des Weges in roter, weißer, grüner und blauer Farbe verziert worden – die Symbole weisen dreieckige, runde und ovale Formen auf. Die neue Optik ist auch Argestorfs Ortsbürgermeisterin Sonja Schwarze aufgefallen. „Zuerst dachte ich an Markierungen für Baumfällarbeiten. Aber das ist anders, hat auch nichts mit Schmierereien zu tun. Jemand hat sich etwas dabei gedacht.“

Auf der Verlängerung der Lübecker Straße, hinter dem Waldparkplatz, gibt es erstaunliche Optiken zu entdecken. Wenn man diese zwei Bäume aus einem bestimmten Winkel betrachtet, fügen sich die beiden Bemalungen zu einem Auge zusammen. Quelle: Stephan Hartung

In der Tat wirken die farbigen Tupfer wie kleine Kunstwerke. Beispiel: Wer zwei versetzt stehende Bäume aus einem bestimmten Winkel betrachtet, schaut gewissermaßen in ein Auge, zu dem sich die beiden einzelnen Bemalungen zusammenfügen. Auch auf anderen Formen finden die sich ovalen Augenformen wieder, aber auch Dreiecke – als wollten sie die Richtungen anzeigen, in die das Auge blicken soll. Vielleicht versteckte Hinweise? Oder ein unbekannter Künstler in Argestorf am Werk? Schwarze lacht. „Ja, das hätte doch was.“

Auf jeden Fall interessiert sich auch die Redaktion für diese Kunst. Welche Spaziergänger haben sich schon über die, im wahrsten Sinne, schönen Anblicke gefreut? Wer weiß, analog zum Deutschunterricht in der Schule, was uns der Künstler damit sagen will? Gibt es vielleicht an anderen Orten in Wennigsen solche Kunstwerke und Symbole? Melden Sie sich gern per Mail an wennigsen@haz.de in der Redaktion.

Von Stephan Hartung