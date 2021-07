Hannover/Wennigsen/Barsinghausen

Nach 33 Jahren an der Spitze der Naturkosmetikmarke Lavera hat der Gründer Thomas Haase das Unternehmen in eine Stiftung überführt. Das Ziel: Er möchte die Firma und Arbeitsplätze langfristig sichern. Außerdem will Haase verstärkt Klimaschutzprojekte voranbringen – und allein in diesem Jahr in der Region Hannover rund 30.000 Bäume pflanzen.

Die Marke heißt Lavera, die Firma Laverana

Firmen, die von Privatbesitz in Stiftungen übergeleitet werden, sind in Deutschland die Ausnahme. Zu den bekannten Namen gehört etwa Aldi. Auch Bosch wurde fast vollständig in eine Stiftung überführt. Die Bertelsmann-Stiftung hält die Mehrheit des Bertelsmann-Konzerns. Nun ist dieser Schritt auch bei Lavera vollzogen.

Häufig ist der Grund eine fehlende Unternehmensnachfolge, weil es keine Kinder gibt oder diese das Unternehmen nicht übernehmen wollen. Bei Lavera ist das anders. Zwei Söhne des Gründers arbeiten im Unternehmen. Haase aber will den Erhalt der Firma und die Ziele viel langfristiger festlegen. „Ich bin der festen Überzeugung, dass Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung insbesondere für unsere künftigen Generationen Leitgedanken eines jeden Unternehmens sein sollten“, sagt er. Etwas verwirrend dabei: Das Unternehmen heißt Laverana, die Marke Lavera. So freute sich die Laverana GmbH & Co. KG gestern über die Gründung der Lavera Stiftung.

Als Autodidakt angefangen

Das Unternehmen ist ein Musterbeispiel dafür, wie aus einer Geschäftsidee ein internationaler Erfolg werden kann. Haase hatte in der Jugend mit Neurodermitis zu kämpfen und wollte eine Hautcreme entwickeln, die er verträgt. Als Autodidakt durchstöberte er alte Apothekerschriften nach natürlichen Stoffkombinationen, brachte 1975 den ersten Lippenpflegestift auf den Markt und gründete 1987 sein Unternehmen – damals in Laatzen-Rethen.

Inzwischen gehört Laverana mit rund 500 Beschäftigten zu den führenden Naturkosmetikherstellern in Europa und vertreibt rund 250 Produkte in 40 Ländern. Forschung und Entwicklung sind seit 1996 in Wennigsen ansässig. Produktion und Logistik wurden zum Jahresbeginn von Empelde nach Barsinghausen-Bantorf verlegt, wo in dreijähriger Bauzeit ein neuer Standort direkt an der Autobahn errichtet wurde. Die Verwaltung sitzt seit 2019 in Hannover an der Lavesstraße.

Stiftungsgründung schreibt Ziele fest

Seine Überzeugung für eine naturverbundene Produktion schreibt Haase jetzt mit der Stiftungsgründung ebenso als Unternehmensziel fest wie die Verwendung eines Großteils der Erlöse. Ein Teil des Unternehmensgewinns geht an die Familie, ein wesentlicher Teil aber ist für nachhaltige Zwecke reserviert. Neben regionalen Aufforstungsprogrammen sind das etwa Wasserfilterprojekte in Kenia, um die Krankheitsrate in der Bevölkerung zu verringern.

Firmengründer Thomas Haase will auch Waldgebiete renaturieren und aufforsten. Quelle: Shino Photography

Zum Stiftungsvorsitzenden ist der frühere Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, Prof. Hans Fleisch, berufen worden. Dem fünfköpfigen Vorstandsgremium gehören außerdem die beiden Söhne Phillip und Georg-Konstantin Haase an. Gründer Thomas Haase ist mittlerweile 67 Jahre alt, aber dem Vernehmen nach noch täglich im Unternehmen.

Wann ist eine Firmenstiftung sinnvoll? Beim Verband der Familienunternehmer hört der Landesvorsitzende Kay Uplegger immer häufiger von Überlegungen, eine Firma in eine Stiftung zu überführen. „Viele unserer Mitglieder machen sich darüber Gedanken – und es gibt Konstellationen, in denen das sinnvoll erscheint“, sagt er. Grundsätzlich sei eine Stiftung als Eigentümerin „nur bei relativ großen, werthaltigen Unternehmen“ zu empfehlen, sagt Uplegger. „Laverana mit seiner großen Produktion und dem internationalen Vertrieb gehört zweifelsfrei dazu.“ Vorteile könnten sich vor allem daraus ergeben, dass der Stiftungsgeber die Ziele des Unternehmens langfristig festlegt. Das sei vor allem dann sinnvoll, wenn es keine klare Nachfolgeregelung gebe oder man die Unternehmensziele für mehr als eine Generation im Voraus festlegen will. „Genau daraus können sich aber auch Nachteile ergeben“, sagt Uplegger. Denn die Festschreibung schränke auch die Flexibilität und damit die unternehmerische Freiheit ein – „und die ist in der Wirtschaft ja grundsätzlich wichtig“. Immerhin gebe es viele Beispiele, in denen die Übertragung einer Firma in eine Stiftung dazu führt, dass der Betrieb „über Generationen gesichert und sehr langfristig ausgerichtet ist“, sagt Uplegger.

Von Conrad von Meding