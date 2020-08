Lenthe/Northen

Die beiden Rittergüter und die Kirche im Gehrdener Ortsteil Lenthe sowie die Kapelle in Northen stehen im Mittelpunkt einer Tour im Rahmen der Veranstaltungsreihe Calenberger Landsommer. Am Sonnabend, 15. August, führt die Tour von der Kirche „Zum Martyrium der 10.000 Ritter“ auf das Ober- und das Untergut in Lenthe und zum Abschluss zur Kapelle im benachbarten Northen. Treffpunkt für die etwa dreistündige Führung unter der Regie von Gästeführerin Christel Seidel ist um 14 Uhr an der Lenther Kirche.

Der ungewöhnliche Name der Lenther Kirche geht mutmaßlich auf eine Legende zurück, nach der während eines Kreuzzuges türkische Gegner 10.000 Ritter in einen Felsspalt warfen und dort umkommen ließen. Ein weiterer denkbarer Ursprung ist die Legende, dass der römische Kaiser Hadrian (76 bis 138) seinen Heerführer Achatius und mit ihm 10.000 Legionäre ermorden ließ, nachdem diese sich zuvor gemeinsam zum Christentum bekannt hatten.

Die historische Lenther Kirche "Zum Martyrium der 10 000 Ritter". Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Bekannte Erfindungen im Siemens-Museum

Ein Anlaufpunkt während der Tour ist auch das Geburtshaus des Industriellen Werner von Siemens auf dem Obergut. Der Erfinder und Gründer der heutigen Siemens AG wurde am 13. Dezember 1816 in Lenthe geboren. Als er sieben Jahre alt war, zogen seine Eltern mit ihm ins heutige Mecklenburg-Vorpommern um. Im Geburtshaus auf dem Lenther Obergut befindet sich heute ein kleines Siemens-Museum, in dem unter anderem originalgetreue Nachbauten der wichtigsten Erfindungen von Werner von Siemens zu sehen sind – darunter der Dynamo und der Zeigertelegraph. Die Besichtigung der Ausstellung gehört ebenso zu der Tour wie ein Gang durch den etwa 10.000 Quadratmeter großen Garten. Der Park besticht mit altem Baumbestand hinter historischen Bruchsteinmauern. Bekannt ist auch die im Jahr 1854 errichtete Lavesbrücke, die vom Gutshaus hinüber in den Park führt.

Viele Besucher interessieren sich für das Geburtshaus von Werner von Siemens auf dem Lenther Obergut. Quelle: Elena Everding (Archiv)

In Lenthe gibt es noch ein zweites Rittergut: das sogenannte Untergut der Familie von Richthofen. Die etwa dreieinhalb Hektar große Parkanlage des Unterguts war Mitte des 19. Jahrhunderts nach dem Vorbild eines englischen Landschaftsgartens gestaltet worden. Vor knapp 30 Jahren hat die Familie von Richthofen die historische Gartenanlage dann mit großem Aufwand in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Seitdem sind Besucher wieder begeistert, wenn sie sich auf dem historischen Wegenetz bewegen. Zu den Höhepunkten im Park gehören ein Eichen-Arboretum mit mehr als 90 verschiedenen Bäumen sowie exotische Pflanzen.

Reiches Schnitzwerk auf dem Flügelaltar

Zum Abschluss geht es zur Kapelle im Nachbarort Northen. Die kleine Fachwerkkapelle stammt aus dem 17. Jahrhundert. In einen Balken an der Gebäudesüdseite sind Handwerkerzeichen und die Jahreszahl 1615 eingeritzt. Die Wetterfahne dagegen trägt die Jahreszahl 1668 und deutet darauf hin, dass das Gotteshaus nach dem Dreißigjährigen Krieg erneuert worden sein dürfte. Die Glocke unter dem Dachreiter stammt bereits aus dem Jahr 1507. Hauptsehenswürdigkeit der Kapelle ist der gotische Flügelaltar mit reichem Schnitzwerk, der ursprünglich für die Kirche in Lenthe angefertigt worden war. Als Motiv findet sich darauf wiederum die Szene von der Tötung der 10.000 Legionäre aus der alten Legende.

In der Reihe Calenberger Landsommer gibt es regelmäßig geführte Touren durch das Gebiet zwischen Hannover und dem Deister. Die etwa dreistündige Führung zu den Rittergütern und Gotteshäusern in Lenthe und Northen beginnt am Sonnabend, 15. August, um 14 Uhr an der Kirche „Zum Martyrium der 10.000 Ritter“ am Mühlenweg in Lenthe. Die Teilnahme kostet insgesamt 7 Euro. Anmeldungen nimmt Christel Seidel unter der Telefonnummer (0 51 05) 8 29 58 oder per E-Mail an seidel.christel@arcor.de entgegen. Für die Führung wird festes Schuhwerk empfohlen.

Von Andreas Kannegießer