Wennigsen

Es sieht malerisch aus, wie die Sonne am Horizont hinter dem Feld verschwindet: Dieses schöne Foto von einem Sonnenuntergang hat Mehmet Yula an einem Feldweg in Wennigsen aufgenommen.

Von Lisa Malecha