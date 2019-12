Wennigsen

“Die Hoffnung und der Wolf – Wollen wir mit unseren neuen Nachbarn leben?“ Diese Frage stellte Andreas Hoppe jetzt den rund 80 Gästen in der Pinkenburg. Die Erwartungen waren hoch, schließlich hat sich der ehemalige „Tatort“-Kommissar mit dem Wolf eines der umstrittensten Tiere der heutigen Zeit ausgesucht.

„Willkommen zu einer weiteren Show zum Thema ,Die zurückkehrenden Wölfe in unserer Heimat’ –so eröffnete Hoppe seine Lesung und appellierte an das Publikum, in dem Wolf eine Chance zu sehen. „Einen Hoffnungsschimmer im allgegenwärtigen sechsten großen von Menschen verursachten Artensterben.“ Andreas Hoppe berichtete von seiner Reise durch die kanadische Wildnis und vom Treffen mit dem Staatssekretär im Umweltministerium, Jochen Flasbarth. An dessen Ende die Erkenntnis: „Wir verlangen von fernen und teilweise armen Ländern dieser Welt, dass sie seltene Tiere schützen und achten und die Natur nicht zerstören. Da bin ich der Meinung, dass wir dies auch vor der eigenen Haustür schaffen sollten.“

Der Wolf als Symbol

Hoppe brennt für seine Sache, er hat eine Mission, er will aufklären, den Menschen die Angst vor dem Wolf nehmen. Weil die größte Angst aus Unwissenheit rührt, sagte er. Spätestens als er berichtete, wie er mit seinem Mischlingshund Bruno auf einem Hochsitz um 5 Uhr morgens auf Wölfe wartet inmitten der beeindruckenden Natur, dem „Piepsen, Gurren, Schnalzen und Pfeifen“, wird klar, Hoppe geht es nicht allein um die Wölfe, die Karnivoren. Hoppe geht es um die Natur, um das System und die Frage, wie lange der Mensch noch einzelne Teile des Systems entfernen will, bis es endgültig kollabiert. Der Wolf ist ein Symbol. Wenn wir diesem Tier eine Chance und einen Platz gäben, wäre das ein großer Schritt auf dem Weg, unserer Verantwortung gerecht zu werden.

Das Ende der Lesung war auch das Ende des Buches, ein Traum des Schauspielers, in dem er Dvořák hörend plötzlich Bauern an einem Gläschen Glyphosat nippen sieht. Die vergiften sich jetzt lieber selbst, als die Umwelt. Angela Merkel kommt auch auf ein Glas vorbei. Greta Thunberg wird vom „Gefangenenchor“ aus Nabucco begleitet und Ursula von der Leyen singt in einem wunderschönen Sopran auf der Ladefläche eines LKW.

Die Lesung mit Hoppe war nach Lesungen mit Kai Wiesinger und Tom Wlaschiha die dritte und letzte Veranstaltung der Calenberger Herbstlese. Das Veranstaltungsteam mit Henrik Heüveldop, Sibylle Rahm und Volker Petri zeigten sich begeistert vom Erfolg der Reihe und der durchweg positiven Resonanz. „Wir machen definitiv weiter, nächstes Jahr an neun Standorten im gesamten Calenberger Land“, verspricht Heüveldop.

Lesen Sie auch

Von Lisa Malecha