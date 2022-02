Nach dem in die Kritik geratenen „Lichtergottesdienst“ Ende Januar in Wennigsen war es still geworden um die veranstaltende Gruppe „Freunde der Kirchen im Calenberger Land.“ Jetzt meldet sich der CDU-Fraktionsvorsitzende Ernst Herbst als einzig namentlich genannter Beteiligter der Gruppe mit einem zu Wort.