Evestorf

Für sein Mahnfeuer im Zeichen des Klimaschutzes am Sonnabend vor Ostern hatte Ernst Herbst reichlich Kritik einstecken müssen – von seinen Parteikollegen der Wenniger CDU, vom Ortsrat und auch von anderer Seite. Dennoch zeigt sich Herbst fast eine Woche nach der Aktion zufrieden mit seiner umstrittenen Klimaschutz-Kundgebung – und kritisiert wiederum seine Kritiker.

Organisator ist zufrieden mit Besucherzahlen

„Wir hatten bereits zum Volkstrauertag 2020 eine Friedensdemo genutzt, um gemeinsam ein Zeichen setzen zu können. Am letzten Sonnabend waren insgesamt noch mehr Besucher dabei als im November“, sagt Herbst. Nach seinen Angaben waren mindestens 30 Personen zum Mahnfeuer gekommen. Die Polizei spricht von 25 Anwesenden in der Spitze – inklusive Ordnern und Veranstaltern. Zudem hätten zahlreiche Einwohner die Kundgebung mit brennbarem Strauchwerk unterstützt, „obwohl sie selbst zur Infektionsvorsorge sämtliche Menschengruppen seit Monaten meiden“, teilt Herbst mit.

Ortsbürgermeister ist „erstaunt“ über Kritik

„Welche politische Bedeutung ein einfacher Reisighaufen am Straßenrand haben kann, wurde in den Tagen vor der Kundgebung deutlich“, meint Herbst. Er betont, dass bei dem Mahnfeuer alle Sitzplätze einen Abstand von vier Metern gehabt hätten und alle Personen verschiedener Haushalte zu jeder Zeit drei Meter Abstand zueinander hätten halten müssen. „Diese weit über das gesetzliche Maß hinausgehenden Sicherheitsmaßnahmen wurden von den Beamten des Polizeikommissariats Ronnenberg auch überwacht, denen ich für die gute Zusammenarbeit herzlich danke.“ Der Ortsbürgermeister kritisiert, es werde mit zweierlei Maß gemessen. „Es freut mich sehr, dass wieder zu Gottesdiensten unter freiem Himmel eingeladen wird, zum Beispiel zum Familiengottesdienst am 11. April im Klostervorhof. Daher bin ich sehr erstaunt, dass unsere Veranstaltung als ,unverantwortlich’ kritisiert wurde.“

Unter anderem hatten zahlreiche Vertreter der Wennigser CDU, dessen Vorsitzender Herbst ist, sich von der Aktion distanziert und sie als ein „Osterfeuer in Evestorf unter dem Deckmantel des Demonstrationsrechts“ betitelt. So eine Aktion sei verantwortungslos und unangemessen. Auch der Ortsrat Evestorf hatte sich deutlich von dem Mahnfeuer distanziert und die Aktion scharf kritisiert.

Herbst: „Anzeige nur erfunden“

Der Ortsbürgermeister kritisiert seinerseits die „mangelnde Faktentreue“ eines Onlinenachrichtenportals. Dieses hatte berichtet, dass das Ordnungsamt Wennigsen habe Anzeige gegen Herbst erstattet. „Die behauptete beziehungsweise erfundene Anzeige liegt weder mir vor noch ist sie im Wennigser Ordnungsamt aktenkundig“, betont er.

Eine Nachfrage beim Ordnungsamt Wennigsen bestätigt, dass es kein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Herbst gibt – dies liege aber nur daran, dass die Ausgangsbeschränkung der Region, die jeweils von 22 Uhr bis 5 Uhr galt, bereits am Dienstag nach Ostern gerichtlich gekippt wurde. Daraufhin sei klar gewesen, dass Ordnungswidrigkeiten nicht weiter verfolgt würden, heißt es von der Behörde. Eine Auflage war, „dass das Mahnfeuer einschließlich vorhandener Glutnester rechtzeitig vollständig abgelöscht“ werden musste, sodass es allen „zur Brandwache eingesetzten Kräften möglich ist, ihre Wohnungen vor Beginn der Ausgangsbeschränkung zu erreichen“.

Nur durch Glück keine Ordnungswidrigkeit

Laut Ulrike Schubert, Leiterin des Fachbereichs Ordnung der Gemeinde Wennigsen, war das aber nicht der Fall. „Vor Ort wurde mit drei Mann versucht, das Feuer zu löschen – einer ist um 21.50 Uhr gegangen, Herr Herbst und eine weitere Person waren noch länger dort und daher zu spät – nämlich um 22.08 Uhr – zu Hause“, sagt Schubert. Daher habe die Behörde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten wollen. „Die beiden Männer hatten einfach nur Glück, dass die Ausgangsbeschränkung im Nachhinein aufgehoben wurde“, erklärt Schubert.

Herbst versteht zudem nicht, wieso in der Berichterstattung von einem Widerspruch des Verfeuerns von Holz für den Klimaschutz gesprochen wurde. Er verweist auf die „seit 15 Jahren genutzte Holzheizung bei der KGS“. Diese sei damals von der Agenda-21-Gruppe auch auf seine Initiative hin empfohlen und vom Gemeinderat beschlossen worden. „Erfreulich ist hier der Vorschlag aus dem Jugendparlament, dort nach dem anstehenden Vertragsende auch Strauchschnitt aus Wennigsen zu verheizen“, meint Herbst.

Von Lisa Malecha