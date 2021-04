Wennigsen

Unter dem Motto „Freundschaft trägt“ stand ein Familiengottesdienst am Sonntag unter freiem Himmel im Vorhof des Klosters Wennigsen. Die evangelische Jugend und die Marien-Petri-Kirchengemeinde hatten diesen Gottesdienst unter der Leitung von Diakon Martin Wulf-Wagner als Ersatz für die beliebten Kinderkirchentage in den Osterferien ausgerichtet. Zum Abschluss durften Kinder und Erwachsene gemeinsam nach Ostereiern im Klostergarten suchen.

Kirchentage zum zweiten Mal abgesagt

Schon beim ersten Lockdown zu Beginn der Corona-Krise vor einem Jahr mussten die Kirchentage für Jungen und Mädchen ausfallen, und in diesem Frühjahr blieb den Organisatoren aus Gründen des Infektionsschutzes ebenfalls nur die Absage. „Stattdessen haben wir ein kleines Programm mit dem Freundschaftsthema in den Familiengottesdienst übernommen. Hinzu kamen Mitmachaktionen mit bunten Freundschaftsbändern“, erläuterte Martin Wulf-Wagner.

Besucher des Gottesdienstes durften die Bänder mitnehmen, um sie als Zeichen der Freundschaft einem lieben Menschen zu schenken. Nach vorheriger Anmeldung nahmen etwa 70 Besucher, darunter 17 Familien, an dem Präsenzgottesdienst mit Abstand und unter Einhaltung der Hygieneregeln teil. „Ein stimmiges Erlebnis im Freien des Klosterhofes – in der Kirche sind maximal 50 Besucher erlaubt“, betonte der Diakon.

Kinder suchen Ostereier

Im Anschluss an den Gottesdienst machten sich die Besucher auf die Suche nach 70 versteckten Ostereiern. Ein Spaß insbesondere für die Kinder – auch wenige Tage nach dem Osterfest. So stöberten zum Beispiel auch die Brüder Moritz (11) und Felix (7) Witt aus Wennigsen durch den Garten, um die nummerierten Eier zu finden. „Wir freuen uns darüber, dass solche Kinderaktionen möglich sind und wir in einen Familiengottesdienst gehen können“, sagte Mutter Katharina Witt.

Von Frank Hermann