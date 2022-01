Mehr Sicherheit für Fußgänger: So soll die Sorsumer Straße entschärft werden

Wennigsen

Dass viele Autofahrer es mit der Geschwindigkeit auf der Sorsumer Straße nicht so genau nehmen, ist ein altbekanntes Problem. Insbesondere auf dem letzten Teilstück vor dem Ortsausgang Richtung Sorsum wird oft viel zu schnell gefahren – ausgerechnet dort, wo nach Fertigstellung der neuen Awo-Kita wahrscheinlich viele Eltern mit Kindern die Straße überqueren. Um sie und andere Fußgänger besser zu schützen, will die Gemeinde in dem Bereich eine Mittelinsel bauen.

Läuft alles nach Plan, wird die neue Kita in der Marie-Juchacz-Straße voraussichtlich im April fertig. Aus Richtung Nordwesten bietet sich für Fußgänger der Weg durch die Gottlieb-Daimler-Straße und dann über die Sorsumer Straße an. „Das ist eine ganz unglückliche Situation“, betont Ortsbürgermeister Jan Richard Weber (SPD) angesichts der dort herrschenden Probleme mit Rasern. Daher fordert der Ortsrat schon seit einiger Zeit Maßnahmen.

Kommt auch ein Zebrastreifen?

Auch Bauamtsleiterin Anette Lerch erklärte in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses, dass auf der Sorsumer Straße „viel zu schnell gefahren wird“. Man müsse daher auch Wege finden, den Verkehr zu verlangsamen. Zunächst gehe es aber darum, das Überqueren sicherer zu machen. Um zu prüfen, was machbar ist, hat die Verwaltung den Einmündungsbereich Gottlieb-Daimler-Straße/Hildegard-von-Bingen-Straße genauer unter die Lupe genommen. „Was auf jeden Fall funktioniert, ist eine Mittelinsel“, so Lerch. Diese soll dann auch beleuchtet sein, damit sie bereits von Weitem zu erkennen ist.

Eine solche Insel würde das sichere Überqueren der Sorsumer Straße bereits vereinfachen. „Möglicherweise bekommen wir sogar noch einen Zebrastreifen“, kündigte Lerch an. Das sei jedoch nicht so einfach umzusetzen, sondern ein aufwendiger Vorgang. Unter anderem müssten mit der Region Hannover verkehrsrechtliche Vorgaben abgeklärt werden.

Gelenkbusse müssen abbiegen können

In jedem Fall müsste der Radius der Einfahrt so verändert werden, dass trotz Insel auch Gelenkbusse von der Sorsumer in die Hildegard-von Bingen-Straße abbiegen können – sofern die Route nach Abschluss der Hauptstraßensanierung dann auch tatsächlich so verläuft. „Das ist noch mit Regiobus abzustimmen“, kündigte die Bauamtsleiterin einen Ortstermin mit dem Verkehrsunternehmen an. Rad- und Fußwege in angemessener Breite müssten in der Planung ebenfalls Berücksichtigung finden.

Unter dem Strich sei die Mittelinsel laut Lerch ein „sehr realistischer Vorschlag, den man auch schnell umsetzen kann“. Dies sei auch nötig, das Thema Verkehrssicherheit auf der Sorsumer Straße insbesondere die Eltern der künftigen Kita-Kinder beschäftigt. Bei Ortsbürgermeister Weber rennt die Verwaltung mit ihrem Vorschlag daher offenen Türen ein: „Diese Maßnahme wäre ganz im Sinne des Ortsrates“, sagt er.

Von André Pichiri