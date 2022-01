Mehr Sicherheit für Radfahrer: Hier fordert der ADFC Entschärfung von Gefahrenstellen

Wennigsen

Der ADFC Wennigsen/Barsinghausen hat den Wennigser Ratsmitgliedern und der Verwaltung seine Schwerpunkte für die Verbesserung des Radverkehrs in der nächsten Wahlperiode vorgelegt. Zeitgleich habe man laut der Vereinssprecher Uwe Wittrien und Ingo Laskowski „konstruktive Gespräche mit der Bauverwaltung der Gemeinde und der Straßenmeisterei des Landes geführt“. Im Mittelpunkt steht ein Verkehrskonzept mit dem Aus- und Neubau von Radwegen an aus AFDC-Sicht besonders gefährlichen Stellen.

Unter anderem fordert der Club nach der Fertigstellung der Hauptstraßensanierung das Aufbringen von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn, um eine gleichberechtigte Nutzung von Pkw- und Fahrradverkehr zu symbolisieren.

Zertifizierung zur „fahrradfreundlichen Kommune“

Wichtig sei zudem Bereitstellung von finanziellen Mitteln im Haushalt 2022 für ein neues Radverkehrskonzept. Dieses Konzept gilt als Voraussetzung, um als fahrradfreundliche Kommune durch die AGFK (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen) zertifiziert zu werden und sei oft Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln. Die Zertifizierung beschloss der Rat Anfang 2021.

Einige Straßen in der Gemeinde hat der ADFC als besonders gefährlich benannt. Handlungsbedarf sieht er insbesondere an der Degerser Straße, am Ortseingang Argestorf von Bredenbeck kommend und auf der B217 in der Ortsdurchfahrt Holtensen. „An diesen Stellen bemüht sich der ADFC seit Jahren um eine Verbesserung“, sagt Laskowski.

Rote Radwege entlang der Degerser Straße

An der Degerser Straße hoffen er und Wittrien noch in diesem Jahr auf die Entschärfung der Möllerburgkreuzung. Auf der Ostseite soll der Fußweg zwischen Johannes-Kepler-Straße und Bönnigser Straße verbreitert werden, sodass dort ein Radweg eingerichtet werden kann. Auf der Westseite wird zeitgleich die Auffahrt auf den bestehenden Radweg sowie der Bereich an der Tankstelleneinfahrt verbessert.

„Für die gesamte Degerser Straße fordert der ADFC aufgrund der Unfallgefahr einen gesicherten Radfahrstreifen mit Rotmarkierung und durchgezogener Linie statt des bisherigen Schutzstreifens“, erklärt Wittrien. Hierzu sei die Landesbehörde auch bereit, die Umsetzung könne aber erst nach Sanierung der Fahrbahndecke erfolgen, was erst nach Fertigstellung des Baugebietes Caleidis passiert. Wittrien: „Eine durchgängige Rotmarkierung wird von der Landesbehörde grundsätzlich abgelehnt, es sollen aber zumindest die Zufahrtsbereiche rot markiert werden.“

Arbeiten in Holtensen sollen spätestens 2023 starten

In Argestorf soll der Radweg von Bredenbeck kommend verlängert werden, um Fahrradfahrer sicherer auf die Straße zu leiten und auf einem Schutzstreifen durch den Ort zu führen. Laut ADFC gab es bereits hierzu bereits mehrere Gespräche mit den zuständigen Behörden, auch Argestorfs Ortsbürgermeisterin Sonja Schwarze unterstützt die Pläne.

Die Entschärfung der Ortsdurchfahrt in Holtensen ist Bestandteil der beschlossenen Umgestaltung der B217. Spätestens 2023 sollen laut Landesstraßenbehörde die Bauarbeiten starten. Wie Laskowski ausführt, sollte die Gemeinde Wennigsen mit dem Land auch wieder in Verhandlung treten, um Verträge zur Sanierung der an Landesstraßen verlaufenden Radfahrer-frei-Wege zu schließen. „Dies betrifft die Ortsdurchfahrt Wennigser Mark und die Argestorfer Straße in Wennigsen“, so Laskowski.

