Die Wennigser Leselernhelfer unterstützen seit 15 Jahren erfolgreich Schulkinder, die sich damit schwertun, Texte zu entziffern. „Mittlerweile sind wir 75 Mentoren, und alle sind hoch engagiert und mit viel Herzblut bei der Sache“, sagt Koordinator Friedrich Dunse. Auch er arbeitet ehrenamtlich – wie alle Leselernhelfer – und bringt Mentoren und Schüler zusammen.

Die Zusammenarbeit mit den beiden Grundschulen in Wennigsen und Bredenbeck und der Sophie-Scholl-Gesamtschule sei hervorragend, sagt Dunse. Die Hilfe der Leselernhelfer sei notwendig und an den Schulen eine gern gesehene Unterstützung der Lehrkräfte. „Die Nachfrage steigt weiter an“, sagt Dunse.

Mentoren schenken ihren Lesekindern Zeit

Gern würde der Verein die Anfragen der Schulen erfüllen und noch mehr Mentoren zum Einsatz bringen. Der Zeitaufwand ist nicht groß: Einmal in der Woche trifft sich der Leselernhelfer in der Schule mit einem Kind mit Leselernschwächen (nicht nur Migrantenkinder) und führt es spielerisch ans Lesen und an Bücher heran. Über das Gelesene wird anschließend gesprochen, um das Textverständnis zu üben.

Die Leselernhelfer brauchen keine spezielle Ausbildung. Mentorin oder Mentor sein, bedeute aber viel mehr als lesen, sagt Dunse. „Wir werden für viele Kinder eine Vertrauensperson.“ Für die Kinder seien die Zeit und Zuwendung, die ihnen geschenkt wird, eine enorm positive Erfahrung. Eine Schulstunde lang beschäftigt sich jemand nur mit ihnen, hört zu und schenkt Vertrauen. „Eine Zeit, die oft zu Hause fehlt“, sagt Dunse.

Interesse? Hier kann man sich melden

Wer sich ehrenamtlich als Lesementor engagieren möchte, kann sich bei Friedrich Dunse melden. Interessierte können ihn unter der Telefonnummer (0 51 03) 16 54 oder (01 63) 1 75 38 13 erreichen.

Von Jennifer Krebs