Einen Tag, nachdem die Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern gegen einen Kita-Erzieher aus Wennigsen öffentlich bekannt wurden, bezieht nun auch die Gemeindeverwaltung Stellung. Der Beschuldigte war seit Herbst 2018 in Wennigser Kitas tätig und hat bereits während seines Studiums 2016 bei der verlässlichen Schulkindbetreuung Ferien ohne Koffer geholfen. „Wir sind von den Vorwürfen tief getroffen und haben umgehend den Mitarbeiter vom Dienst freigestellt“, erklärt Bürgermeister Christoph Meineke.

In der Kita Vogelnest gebe es den Verdacht mehrerer sexueller Missbräuche. „Wir haben bei einer Reihe von Kindern den dringenden Tatverdacht, dass sie von dem Beschuldigten missbraucht wurden“, sagt Thomas Klinge, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Wie viele Kinder betroffen sind, sagte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Allerdings betonte er: „Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass wir es mit einem Fall wie etwa dem in Münster zu tun haben.“ Bisher sei es unwahrscheinlich, dass der Verdächtige zu einer Gruppe von Tätern gehören könnte oder Ähnliches.

Derzeit laufen dazu polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Der Verdächtige wurde Anfang Juli in Untersuchungshaft genommen und ist gegen Auflagen mittlerweile entlassen worden. Er darf sich derzeit keiner Kindertagesstätte oder anderen Einrichtung nähern, in der sich Kinder aufhalten. Der Beschuldigte habe laut Staatsanwaltschaft die Vorwürfe nicht im vollem Umfang eingeräumt, aber Eckpunkte der Aussagen der Kinder bestätigt.

Beschuldigte habe keine Auffälligkeiten gezeigt

Seit Herbst 2018 arbeitet der Mann, der Informationen dieser Zeitung zufolge 28 Jahre alt sein soll, bei der Gemeinde als pädagogische Vertretungskraft – vorwiegend in der Kita Vogelnest. Aber auch in anderen kommunalen Einrichtungen sei er stundenweise tätig gewesen, bestätigt die Gemeinde. Bislang hatte nur eine Mutter angegeben, dass der Mann in mehr als einer Kita gearbeitet hat. Vor der Einstellung habe die Gemeinde unter anderem das erweiterte Führungszeugnis des Beschuldigten überprüft, dabei aber keinerlei Anhaltspunkte für negative Verhaltensauffälligkeiten gegenüber Kindern feststellen können.

Eltern wurden persönlich informiert

Als die Vorwürfe gegen den Mitarbeiter bekannt wurden, habe die Gemeinde ihn unmittelbar vom Dienst freigestellt. Das war in der ersten Juli-Woche. Auch weitere personalrechtliche Schritte würden derzeit veranlasst, sagt Meineke. Zudem sind die Mitarbeiter der Kita, dann am 9. Juli die Eltern, deren Kinder die Kita Vogelnest besuchen, die Ratsmitglieder und vergangenen Donnerstag auch die Eltern der Einrichtungen in Holtensen und Bredenbeck informiert worden. In Holtensen und Bredenbeck hat der Beschuldigte Vertretungsstunden übernommen. „Wir sind auf der Seite der Eltern und Kinder und wollen sie in dieser schweren Situation bestmöglich unterstützen. Daher war eine frühe Information für uns wichtig“, sagt Meineke.

Gemeinde will transparent agieren

Gegenüber Eltern und Mitarbeitern werde man mit größtmöglicher Transparenz Klarheit schaffen und die Staatsanwaltschaft bei der zügigen Aufklärung unterstützen, sagt der Bürgermeister. Bereits mit Bekanntwerden der Vorwürfe habe man alles getan, um die Kriminalpolizei bei ihren ersten Aufklärungsbemühungen zu unterstützen. „Sollte Kindern Leid angetan worden sein, werden auch wir als Gemeinde harte Konsequenzen ziehen“, sagt Meineke.

Die Gemeinde Wennigsen stehe im Austausch mit der Staatsanwaltschaft Hannover. Das Verfahren sei aufgrund noch ausstehender Befragungen besonders sensibel, sagt Meineke. Auch der Sprecher der Staatsanwaltschaft verweist darauf, dass gerade bei Ermittlungen mit jungen Kindern einfühlsam vorgegangen werden müsse, damit diese nicht in ihrer Aussage beeinflusst würden. Zum laufenden Ermittlungsverfahren könnten daher zurzeit keine weiteren Auskünfte gegeben werden, so Klinge. Meineke versichert aber: „Sobald sich ein neuer Sachstand aus kommunaler Sicht ergibt, der im öffentlichen Interesse ist, werde ich umgehend informieren.“

Hilfe beim Verdacht auf sexualisiert Gewalt

Meineke betont, dass sich Eltern beim Verdacht sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen für Hilfe und Unterstützung an die Fachkraft für Kindeswohlgefährdung der Gemeinde Wennigsen, Martina Heißmeier, unter Telefon (05105) 7742371 und an die Fachberatungsstelle Valeo der Region Hannover, Telefon (0511) 61622160, wenden können.

Von Lisa Malecha