Mit Verspätung: Auch Wennigser Apotheken können jetzt digitale Impfpässe ausstellen

Wennigsen

Auch in Wennigsen können sich Bürgerinnen und Bürger jetzt einen digitalen Impfpass ausstellen lassen. Die Berg Apotheke gab auf Facebook bekannt, dass die Ausstellung jetzt vor Ort möglich sei.

Die Wennigser Apotheken waren damit später dran als die in den umliegenden Gemeinden. Es hatte Probleme mit der Anmeldung beim Apothekerverband gegeben. Vor kurzem berichtete eine Mitarbeiterin der Berg Apotheke dieser Zeitung noch, dass sie und ihre Kollegen die Kunden, die einen solchen Impfass wollten, leider vertrösten müssten.

Lesen Sie auch Apotheken in Barsinghausen: So läuft es mit dem digitalen Impfpass

Man habe sich direkt zu Beginn darum gekümmert und versucht, sich bei dem Deutschen Apothekerverband anzumelden, genau wie die Häuser in den benachbarten Städten und Gemeinden. Doch ausgerechnet in Wennigsen gab es zunächst Probleme. Den genauen Grund dafür konnte die Mitarbeiterin nicht nennen. „Keiner weiß, woran es scheitert. Die Chefin versucht es, hängt die ganze Zeit in der Warteschleife“, berichtet sie. Doch noch tue sich nichts. Inzwischen hat es offenbar doch geklappt.

Von Janna Silinger