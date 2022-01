Wennigsen

Wie kann man Interessierten ganz ohne Führungen und Events die Gemeinde Wennigsen näherbringen? Und wie gelingt es in der Corona-Pandemie, einen kontaktarmen Stadtrundgang zu organisieren? Mit ihrem Audioguide haben Amirah Adam vom Tourismus-Service Wennigsen und Touren-Experte Winfried Gehrke ein digitales Angebot entwickelt, das Interessierte einfach auf ihrem Smartphone abspielen können.

Der audiovisuelle Rundgang passt gut in die kalte Jahreszeit, ist Gehrke überzeugt. „Nicht nur für Touristen, sondern auch für Wennigser bietet der Winter nochmal ganz neue Perspektiven auf vermeintlich bekannte Orte“, sagt er. Wie sieht es beispielsweise aktuell am Ententeich aus? Und welches Bild ergibt sich an der beliebten Klosterfassade ohne das Grün der Laubbäume. „Es lohnt sich auf jeden Fall, die historische Ortsmitte zu erkunden“, sagt Gehrke.

NDR-Moderator liest Texte vor

Da es aber selbst den aufmerksamsten Beobachtern mitunter am dazu passenden Hintergrundwissen fehlt, haben Adam und Gehrke den QR-Code basierten Audioguide entwickelt. In den kurzen Sprachdateien erfahren die Tourengänger Wissenswertes und Interessantes zu Sehenswürdigkeiten und Gebäuden sowie zur Geschichte und Gegenwart Wennigsens. Etwa drei bis vier Monate hat es gedauert, bis die Tour online gehen konnte.

Die kurzen Texte hat Arne-Torben Voigts, der beim NDR die Sendung „Hallo Niedersachsen“ im Fernsehen moderiert und auch im Radio bei NDR 1 Niedersachsen als Moderator tätig ist, eingesprochen – und zwar ehrenamtlich. Die Texte basieren auf den Informationen entlang des Grünen Fadens, den Gehrke zwischen 1988 und 1990 entwickelt hat, und werden abgespielt, sobald man den QR-Code mit seinem Smartphone einscannt.

Auch das Spritzenhaus ist eine Station: Winfried Gehrke empfiehlt einen Besuch der aktuellen Ausstellung. Quelle: André Pichiri

Dank der ehrenamtlichen Hilfe von Gehrke und Voigts und dadurch, dass Hans-Erik Hagedorn von der Agentur W2 Folientechnik die QR-Code-Aufkleber kostenfrei zur Verfügung gestellt hat, konnte der Hörspaziergang mit einem sehr geringen Budget umgesetzt werden. Insgesamt hat das Projekt 500 Euro gekostet. Hätte sie die Entwicklung und Umsetzung an eine Firma abgegeben, wäre die Aktion nicht finanzierbar gewesen, denn externe Firmen nehmen mehrere Tausend Euro für die Realisierung einer Audiotour.

Gesamte Tour dauert eine Stunde

Die Audioguide-Tour entlang des Grünen Fadens dauert, wenn man alle Stationen abgeht, etwa eine Stunde. Selbstverständlich kann sich jeder Besucher auch einzelne Stationen herauspicken, die er sich anhören will, oder eine eigene Route zurechtlegen. Je nach Standort sind die Audiodateien zwischen zwei und vier Minuten lang. Insgesamt an zehn Stationen sind die Sticker mit den QR-Codes angebracht – unter anderem Klosteramtshof, am Rathaus, am Mühlendammweg und am Spritzenhaus, aber auch am Feuerwehrplatz und am Amtsgericht.

Ohne lange Vorbereitung können Interessierte mit den Audiodateien ihren eigenen Ortsrundgang zusammenstellen. Mit einem QR-Code-Scanner lässt sich die Tour kostenlos mit dem Handy ab­rufen. Gleichzeitig sieht man auf einer Übersichtskarte alle Standorte.

Abhören auch vom Sofa möglich

Außer den QR-Codes gibt es auch die Möglichkeit, die Dateien online auf www.tourismus-wennigsen.de abzurufen. So können Interessierte Wennigsen auch dann kennenlernen, wenn sie nicht mehr mobil sind.

Die Internetagentur HDBT aus Hannover hat die Audiodateien mit jeweiligem Hintergrund in Internetlinks eingebunden und zum Abrufen bearbeitet. „Dieser Audioguide ist einmalig in der Region und für einen Ort am Deister. Wennigsen passt sich auch in Zukunft immer den technischen Möglichkeiten an. Man muss mit einem Produkt einfach mal starten, um es dann weiterzuentwickeln“, sagt Gehrke. Der Erfolg gibt dem Audioguide-Macher recht: „Es kommen immer wieder Nachfragen. Das zeigt uns, dass das Angebot gut angenommen wird.“

Von André Pichiri