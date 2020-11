Miteinander Wennigsen lädt zum digitalen Treffen ein

Wennigsen

Die Corona-Pandemie stellt auch die Integrationshelfer vom Verein Miteinander in Wennigsen vor Herausforderungen. Der Verein hat aufgrund der Corona-Pandemie seine Gruppenaktivitäten wie beispielsweise Sprachcafé und Beratung, Treff für Frauen mit Kindern, Fahrradwerkstatt sowie Arabisch für Kinder größtenteils seit März ruhen lassen müssen – nicht zuletzt deswegen, weil viele der Vereinsmitglieder selber zur Risikogruppe gehören. Nun sollen Onlinetreffen helfen, damit das Vereinsleben nicht zum Stillstand kommt.

Familien werden weiter betreut

Lediglich die jährliche Mitgliederversammlung konnte mit mehrmonatiger Verspätung im Sommer als persönliches Treffen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln durchgeführt werden. Carsten Herpel, Sprecher des Vereins, betont aber, dass die in individuelle Betreuung von Familien während der gesamten Zeit weiter gelaufen sei – wenn auch teilweise verstärkt über Telefon und soziale Medien.

Eine Sonderstellung habe das „Oma-Projekt“ eingenommen. Aufgrund der vielen Hilfsangebote konnte die Betreuung zunächst der Töchter eines alleinerziehenden Mannes und zukünftig auch noch mehrerer anderer bedürftiger Familien verbessert werden, sagt Herpel.

Austauschrunden für Helfer fehlen

Auf Vereinsebene fehle inzwischen jedoch schmerzlich die monatliche Austauschrunde, in der über die Vereinsprojekte berichtet und diese weiterentwickelt wurden, aber auch individuelle Fragen der Helfenden untereinander geklärt werden konnten. „Da momentan nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Pandemiesituation sich kurzfristig bessert, wurde beschlossen, nach langer Pause wieder ein Mitgliedertreffen durchzuführen, diesmal online per Videokonferenz“, sagt Herpel.

Treffen für 16. Dezember geplant

Am vergangenen Mittwoch war es dann soweit: Acht Mitglieder konnten sich wieder sehen und austauschen. Die Teilnehmer waren so zufrieden mit dem neuen Format des Treffens, dass beschlossen wurde, am Mittwoch, 16. Dezember, mit einer Weihnachtsausgabe des Onlinetreffens in die nächste Runde zu gehen. Beim gemeinsamen Glühwein oder Punsch soll dann auch geplant werden, wie andere Gruppenaktivitäten diesen Winter von den neuen technischen Möglichkeiten profitieren können.

Das Treffen steht allen Menschen offen, die sich für die Integrationsarbeit interessieren. Für die Teilnahme ist eine Voranmeldung bis zum 10. Dezember per Mail an willkommen@miteinander-in-wennigsen.de erforderlich.

Von Lisa Malecha