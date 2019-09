Miteinander in Wennigsen veranstaltet das vierte Fest der Kulturen 

Wennigsen

Es sind nur noch wenige Tage bis zum vierten Kleinen Fest der Kulturen in Wennigsen. Am Sonnabend, 7. September, wird am Gemeindehaus von Marien-Petri am Klosteramthof von 16 bis 20 Uhr gefeiert.

Das Fest der Kulturen hat bei seinen künstlerischen Beiträgen einen Schwerpunkt auf der Musik aus dem arabischen Raum, einfach weil die meisten Flüchtlinge, die seit 2015 in Wennigsen eine neue Bleibe gefunden haben, dort herkommen. „Diesmal ergänzt durch Musik aus Westafrika und Griechenland“, kündigt Carsten Herpel vom Verein Miteinander in Wennigsen an.

Ein Miteinander schaffen

Der Verein Miteinander in Wennigsen, der das internationale Fest organisiert, engagiert sich seit einigen Jahren in der Flüchtlingshilfe in der Gemeinde. Auf dem Veranstaltungsplakat steht das Programm auch auf Arabisch und Englisch. Der Verein möchte mit dem Fest ein Miteinander der Wennigser schaffen und Raum geben für Begegnungen. Einheimische, geflüchtete Menschen und Migranten feiern, tanzen und lachen zusammen – und lernen sich kennen.

Zum ersten Wennigser Fest der Kulturen vor drei Jahren kamen etwa 200 Besucher. Das Jahr darauf waren es schon doppelt so viele – und das Organisationsteam um Maria Mascia und Ulrike Müller erwartet diesmal ähnlich viele Besucher. An schlechtes Wetter denken sie nicht. Notfalls werde es drinnen eben gemütlich eng.

Sound of Hope und afrikanische Trommeln

Auf der Bühne hinter dem Gemeindehaus spielt die Bantorfer Band Sound of Hope. Die Gruppe ist längst ihren Anfängen als integratives Musikprojekt entwachsen und auf den Bühnen in der Region zu Hause. Sound of Hope sollte eigentlich schon im Juli beim Benefizkonzert von Miteinander und DGB im Biergarten der Pinkenburg in Wennigsen auftreten. Die Veranstaltung wurde aber wegen des schlechten Wetters abgesagt.

Afrikanische Trommeln erklingen mit den Talking Hands. „Sie werden uns rhythmisch in die Stammesgebiete der Malinke aus Guinea und Mali entführen“, sagt Herpel. Neu beim Wennigser Fest der Kulturen dabei ist auch Parea, eine deutsch-griechische Tanzgruppe aus Hannover. Wer möchte, darf mittanzen und bekommt im Mitmach-Workshop einige Tanzschritte gezeigt.

Auch die Feuerwehr macht mit

Mit der Feuerwehr beteiligt sich zum ersten Mal auch eine wichtige Wennigser Organisation, die quasi die heimische Kultur vertritt, an dem Fest. Die Feuerwehr rückt mit schwerem Gerät an und wird ganz praktische Einblicke in ihre Arbeit geben. Die Kinder können sich schminken lassen.

Für viele Besucher wird die Hauptattraktion beim Wennigser Fest der Kulturen aber sicherlich das große internationale Büfett mit Leckereien aus der Heimat der Flüchtlinge sein. Obwohl der ausrichtende Verein anbietet, die Zutaten zu bezahlen, bestehen die meisten Familien darauf, ihren Beitrag zum Büfett als Dankeschön für die freundliche Aufnahme und Hilfe im Ort zu spenden.

Immer beliebt: Das internationale Büfett. Quelle: Marcel Sacha (Archiv)

Der Erlös des Büfetts fließt vollständig in die Integrationsarbeit des Vereins, dem in diesem Jahr auch der Klimaschutz ein besonderes Anliegen ist. Es wird auf Einweggeschirr verzichtet und nur normales Geschirr und Besteck verwendet. Die Veranstalter sind sich darüber im klaren, dass der Mehraufwand spürbar sein werde – trotz Spülmaschine. Über tatkräftige Hilfe beim Abräumen würden sie sich deswegen freuen.

Lesen Sie auch:

Miteinander Wennigsen: Integrationsarbeit hat sich gewandelt

Welcome-Initiative ist jetzt ein Verein

Von Jennifer Krebs