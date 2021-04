Wennigsen

Die Müllsammelaktion „Gemeinsam für die Natur“ von Nabu, Naju, dem Jugendparlament, Fridays for Future und der Gemeinde Wennigsen habe erneut den nachlässigen Umgang einiger Bürgerinnen und Bürger mit der Umwelt aufgezeigt, kritisiert der Nabu Wennigsen. Neben Plastikmüll von Verpackungen und anderem Unrat sind den Akteuren besonders Mengen an Zigarettenstummel an den verschiedensten Orten ins Auge gefallen.

Die Kombination aus Tabak und Papier erwecke den Anschein, dass es sich hierbei um ein Naturprodukt handele, welches leicht und schnell abgebaut werden kann. „Der Filter der Zigarette aber verrottet nicht etwa in einigen Wochen, sondern in zehn bis 15 Jahren“, sagt Nabu-Vorsitzender Gerhard Krick.

Stummel schaden der Tierwelt

Aus Kunststoff hergestellt zersetze sich der Filter nach Jahren in kleinste Plastikpartikel, welche wiederum die Flüsse, das Grundwasser und die Meere in Form von Mikroplastik belasten könnten. „Tatsächlich kann ein einzelner Zigarettenstummel schon vor dem Zerfall 40 bis 60 Liter sauberes Grundwasser durch das im Filter befindliche Nikotin und andere chemische Zusatzstoffe verunreinigen“, betont Krick und ergänzt: „Der achtlos in die Natur geworfene Stummel belastet dadurch zum Beispiel den Lebensraum für kleinere Wasserlebewesen und einige Vögel, die verrottende Zigarettenstummel zum Ausbau des Nestes nutzen.“

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verschmutzen 4,5 Billionen Zigarettenstummel jährlich unseren Planeten. Pro Jahr werden allein in Deutschland 106 Milliarden Zigaretten geraucht, wovon nach WHO zwei Drittel in der Umwelt landen.

Der Nabu bittet Raucherinnen und Raucher daher, ihre Zigarettenstummel nicht in die Umwelt zu schnipsen, sondern diese in kleinen geeigneten Döschen oder Taschenaschbechern zur Entsorgung im Hausmüll mitzunehmen.

Von Lisa Malecha