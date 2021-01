Wennigsen

Seit Jahren setzten sich die Mitglieder des Nabus für die Insektenvielfalt in Wennigen ein. Unter anderem, in dem sie sich um Biotope kümmern, eigens kreierte Blühmischungen verteilen oder sich für das Verbot von Steingärten in der Gemeinde einsetzen. Immer wieder hat der Wennigser Nabu zudem Aktionen angeboten, bei denen Kinder Insektenhotels bauen konnten – unter anderem auch in Kooperation mit der Wenniger Grundschule.

In der Corona-Krise allerdings sind die Möglichkeiten des Nabu eingeschränkt, große Aktionen nicht möglich. Doch auch in der Pandemie machen sich im Frühling Insekten und Wildbienen wieder auf die Suche nach Nistmöglichkeiten zur Eiablage. Und da der Bestand vieler Arten gefährdet ist, stellen immer mehr Menschen Insektenhotels in ihren Gärten auf. Gerhard Krick, Vorsitzender des Naturschutzbundes ( Nabu) Wennigsen, gibt Tipps zum korrekten Bau eines solchen Unterschlupfes – und hofft, dass in diesem Jahr Dank der Bastelanleitung noch mehr Wennigser in ihrem Garten ein Insektenhotel stehen haben werden.

Als Material eigneten sich am besten hohle oder markhaltige Pflanzenstängel oder Hartholzblöcke, etwa Bambus, Forsythien, Gartenjasmin und Holunder, sagt Krick. Mit einer Säge müssen diese Stängel auf etwa acht Zentimeter gekürzt werden. Die Eingänge sollten keine scharfen Kanten haben, aber auch nicht ausgefranst sein. Das Mark kann mit einem Holzbohrer mindestens sechs Zentimeter tief ausgehöhlt werden. Die Röhren werden in Blechdosen oder Holzrahmen gesteckt und aufgehängt.

Diese Fehler gilt es zu vermeiden

„Leider werden bei den Insektenhotels viele Fehler gemacht“, sagt Krick. Grundsätzlich sollten keine Tannenzapfen oder Stroh im Insektenhotel liegen. Dort können Ohrenkneifer Unterkunft finden, das sind jedoch Pollendiebe. Sie ernähren sich von der eingetragenen Nahrung für die Brut der benachbarten Wildbienen. Lochziegel sind ebenfalls ungeeignet, da die Wildbienen sich an Kanten die Flügen verletzen könnten. Auch Gipsbeton oder Yton-Steine haben in Insektenhotels nichts zu suchen, das Material zieht Wasser an, und die Besucher sterben.

Das Insektenhotel sollte an einem sonnigen Standort in mindestens einem Meter Höhe angebracht werden soll. Die Nisthilfen werden vor allem dann angenommen, wenn es in der Nachbarschaft Nahrung in Form von einheimischen oder bienenfreundlichen Blumen und Sträuchern gibt.

Von Janna Silinger