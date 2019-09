Nabu lädt für Sonnabend zur ersten Wennigser Staudenbörse ein

Wennigsen

Der Naturschutzbund ( Nabu) Wennigsen möchte mit einer Staudenbörse für mehr blühende Vielfalt in der Gemeinde sorgen – auch zur Freude der Insekten. Daher lädt der Ortsverein erstmals zum Tauschen von Pflanzen ein: Bei der Staudenbörse am Sonnabend, 21. September, von 10 bis 13 Uhr im Garten des Klosters Wennigsen.

Freizeitgärtner können dort Pflanzen, Zwiebeln oder Sämereien zum Tausch anbieten und schauen, welche Blumenschätze andere Gartenfreunde übrig haben. Mitmachen kann jeder, der Sommerblumen, Stauden, Sträucher, Kräuter, Heilpflanzen, Samen, Zwiebeln, Pflanzen für Trockenmauern und Dachbegrünung, Kletterpflanzen, Wasserpflanzen und ähnliches übrig hat.

Nabu bietet fachkundige Beratung an

Die Pflanzen können an diesem Tag getauscht oder auch einfach nur weitergegeben werden. „Über diese Aktion können Pflanzenbekanntschaften geschlossen werden – Bekanntschaften zwischen Naturgärtnern“, sagt Nabu-Vorsitzender Gerhard Krick und ergänzt: „Fachkundige Beratung bieten die Aktiven der Nabu-Gruppe und selbstverständlich viele Naturgärtner, die zum Pflanzentausch vorbeikommen.“

Die Staudenbörse des Nabu soll für blühende Gärten sorgen. Quelle: Nabu (Gerhard Krick)

Die Nabu-Pflanzen- und Staudenbörse sei auch für diejenigen interessant, die gerade einen Garten neu anlegen und wenig Gartenerfahrung haben, ist sich Krick sicher. „Und natürlich sind auch alle Interessierten zum Bummeln und Plauschen eingeladen.“

In anderen Kommunen in der Region gibt es die Börsen bereits seit einiger Zeit. Unter anderem ist die Nabu-Staudenbörse in Gehrden überaus erfolgreich.

Von Lisa Malecha