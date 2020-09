Wennigsen

Cindy Dagott ist Mutter von drei Kindern, schon deshalb geht ihr der aktuelle Missbrauchsvorwurf gegen einen Erzieher der Kita Vogelnest sehr nah. Die Diplom-Sozialarbeiterin und -pädagogin aus Wennigsen arbeitet aber auch beruflich im Bereich der Prävention von sexualisierter Gewalt und ist derzeit Präventionsbeauftragte der Landeskirche Hannover. Angesichts der Vorfälle in der Wennigser Kita fordert sie Präventionskonzepte für die Einrichtungen.

Die dreifache Mutter Cindy Dagott setzt sich dafür ein, dass in den Wennigser Kitas mehr Vorsorge betrieben wird. Quelle: privat

Dagott betont, dass sie selbst nie das Gefühl gehabt hätte, dass ihre Kinder in den Einrichtungen in Wennigsen schlecht aufgehoben gewesen seien. Doch genau darin liege auch die Herausforderung. Denn Täter und Täterinnen könnten top qualifizierte Erzieher sein. „Man sieht es den Menschen nicht an“, sagt sie. Daher könnten sich Einrichtungsleitung und Träger einer Kita auch nicht auf ihr Bauchgefühl oder ihre Intuition verlassen. „Aber man kann die Gefahr durch zahlreiche präventive Maßnahmen verringern“, betont sie.

Wennigserin fordert Spezialisten für interne Täterschaft

Dagott verweist auf qualifizierte Fachkräfte, die sich auf das Erkennen der sogenannten internen Täterschaft spezialisiert haben. „Fachkräfte, die sich um die Kindeswohlgefährdung kümmern hingegen haben sich häufig auf externe Täterschaft spezialisiert.“

Um die interne Täterschaft zu verhindern gebe es zahlreiche Schutzmaßnahmen, die in einem Konzept für jede Einrichtung festgehalten werden könnten. „Das Team der Einrichtung überlegt sich selbst, wo Nischen sind, in denen Täter aktiv werden könnten“, sagt Dagott. Das könnten beispielsweise uneinsehbare Bereiche im Außengelände oder Wickelräume sein. „Es geht darum zu schauen, wo eine Gefahr besteht und was getan werden kann, um diese zu verhindern.“ Dabei gehe es nicht darum, Erzieher und Erzieherinnen unter Generalverdacht zu stellen, betont Dagott. Vielmehr müsse verhindert werden, dass solche Situationen überhaupt entstehen können.

Thema auch bei Elternabenden ansprechen

Nach einer Risikoanalyse muss nach den Worten Dagotts dann unter anderem überlegt werden, was ein angemessenes Nähe-Distanz-Verhältnis für die Einrichtung ist. Dabei stellte sich etwa die Frage, bis zu welchem Alter man Kinder in welchen Situationen auf den Arm nehmen kann. „Ist es okay, wenn sich ein vierjähriges Kind auf den Schoß der Erzieher drängt oder nur, wenn man ein zweijähriges Kind trägt, weil es gerade hingefallen ist“, nennt sie ein Beispiel.

Zudem gebe es Schulungen für Erzieher zum Thema sexualisierter Gewalt oder aber auch die Möglichkeit, eine freiwillige Selbstverpflichtung zu unterzeichnen, die jedoch stets Teil einer Schulung sein sollte. Zudem plädiert Dagott dafür, dass die Themen sexualisierte Gewalt und Missbrauch an Elternabenden angesprochen werden.

Auch die Kinder einbinden

Klare Regeln und Vorgaben führen laut Dagott dazu, dass es ganz normal wird, nachzuschauen, wenn sich beispielsweise ein Kollege oder eine Kollegin längere Zeit mit einem Kind in einem uneinsehbaren Bereich des Außengeländes aufhält. Ein weiterer Baustein der Prävention sei es, die Kinder selbst einzubinden – etwa mit einer Aufklärung darüber, dass Nein auch Nein heißt und ihr Körper ihnen gehört.

Wichtig sei es auch schon im Vorfeld darüber zu sprechen, was getan wird, wenn ein Verdacht aufkommt. „Wer wird wann informiert, wie geht die Einrichtung mit der Öffentlichkeit um, wer ist Ansprechpartner für die Medien und vieles mehr sind dabei Themen“, sagt Dagott. „Zudem muss man sich auch mit der Frage der Falschbeschuldigung und Rehabilitation auseinandersetzen“, betont sie

