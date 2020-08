Wennigsen

Die Gemeinde Wennigsen will alles in ihrer Macht stehende tun, um den Missbrauch von Kindern in ihren Kindertagesstätten künftig zu verhindern. Anlass dafür ist der Fall eines Erziehers der Kita Vogelnest, der dort und in anderen Einrichtungen, in denen er aushilfsweise tätig war, mehrere Kinder missbraucht haben soll. Der Erzieher ist seit Anfang Juli vom Dienst freigestellt. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen.

„Wir sind bereits sehr aktiv und haben uns sehr konkrete Gedanken gemacht, wie wir zukünftig noch besser reagieren können beziehungsweise was zu tun ist, damit so eine Situation gar nicht erst entstehen kann“, sagt Barbara Zunker, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Soziales bei der Gemeinde Wennigsen. Die Gemeinde sei nun dabei, ein Kinderschutzkonzept zu erarbeiten.

Fachberatungsstelle unterstützt

Das Konzept wird mit Unterstützung von Valeo erarbeitet, der Fachberatungsstelle der Region Hannover, die bei sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen tätig hilft. Das Schutzkonzept solle aber nicht nur für Kindertagesstätten angewendet werden, sagt Zunker. Geplant sei ein Modell, bei dem unter anderem Kitas, Jugendpflege, Sportvereine, Schulen, Kirche, aber auch Eltern sowie Institutionen und Organisationen eingebunden würden.

Neuer Runder Tisch

Teilnehmer eines ersten Runder Tisch hierzu haben sich nach Zunkers Angaben am vergangenen Freitag getroffen. Dabei seien vorbereitend die Aufgaben und Akteure zusammengestellt worden. „Unterstützung erhalten wir hier auch vom Kinderschutzzentrum Hannover und dem Landespräventionsrat Niedersachsen“, sagt Zunker.

Zudem sollen alle Einrichtungen der Gemeinde, die mit Kindern arbeiten, künftig Leitfäden für ihr Handeln sowie Checklisten erhalten – unter anderem für Vorstellungsgespräche und Abläufe bei Verdachtsmomenten. „Wichtig ist für uns als Gemeinde auch, dass wir Kinder in ihrem Selbstwertgefühl stärken“, betont Zunker. Es gehe darum, die Jungen und Mädchen darin zu bestärken, „Nein“ zu sagen und auch offen mitzuteilen, wenn etwas für sie nicht in Ordnung sei, sagt sie. „Hier werden wir pädagogische Konzepte ergänzen und verstärken.“

„Kinder sollen überall sicher sein“

Die Fachbereichsleiterin weist darauf hin, dass ein großer Teil der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bereits mehrere Fortbildungen zu den Themen interner und externer Missbrauch absolviert haben. „Auch hier wollen wir zukünftig weiter und intensiver das erworbene Wissen streuen und vertiefen“, kündigt Zunker an und ergänzt: „Es ist uns als Gemeinde Wennigsen ein großes Anliegen, dass Kinder hier überall sicher sind. Und genau deshalb werden wir nicht nur Schutzkonzepte für unsere Kindertagesstätten, sondern für alle Bereiche erarbeiten.“

