Wennigsen

Ein Leben für die Leichtathletik. So steht es auf dem neuen Gedenkstein auf dem Sportplatz in Wennigsen. Und genau so war auch das Leben des Ernest Radulian. Jahrzehntelang war er Leichtathletiktrainer beim TSV Wennigsen, Wegbegleiter unzähliger Athleten und Vaterfigur für viele. Vor einem Jahr verstarb er im Alter von 86 Jahren. Am Mittwoch, 18. Dezember, jährt sich sein Todestag zum ersten Mal.

„Wir hatten zu seinem Tod Spenden erbeten, um einen Baum auf dem Platz für ihn zu pflanzen. Es kam so viel zusammen, dass wir nicht nur den Baum, sondern auch noch einen Gedenkstein aufstellen konnten“, sagt Paul Zimmermann, einer der vielen Athleten und mittlerweile selbst Leichtathletiktrainer bei der SG Bredenbeck-Holtensen.

Am Sonnabend, 21. Dezember, um 12.30 Uhr wollen er und viele Wegbegleiter, Freunde und Bekannte Radulians sich auf dem Sportplatz in Wennigsen treffen, um die Gedenkstätte einzuweihen. Passend nach dem Sonnabendtraining der Athleten. „Natürlich sind auch alle willkommen, die wir bisher noch nicht erreicht haben“, sagt Zimmermann.

Baum und Stein auf dem Sportplatz

Keine Frage war der Ort, an dem der Baum gepflanzt und der Stein aufgestellt werden sollen. „Natürlich auf den Sportplatz. Fast dort, wo Ernest an seinen letzten Tagen noch immer beim Training auf seinem Stuhl gesessen hat“, sagt Zimmermann. Der Bauhof Wennigsen und Steinmetz Claas Baranowski halfen auf unkomplizierte Weise bei der Herrichtung. Als Baum hatten Zimmermann und seine Trainerkollegen Rosana Wiens, Gert Deppe, Simone Boog sowie Heike Zündorf und Reinhard Wiens von der SG einen Ginkgo ausgesucht. „Die werden nicht riesig, sind aber zäh und widerstandsfähig. Das passt irgendwie zu Herrn Radulian“, sagt Zimmermann. Auch der Stein, ein 500 Kilogramm schwerer Deistersandstein, steht für Radulian. Mit Ecken und Kanten, aber bodenständig, standfest und heimatnah. Darauf ist zu lesen: „Ernst Radulian, Ein Leben für die Leichtathletik, 1932 – 2018“.

In Rumänien aufgewachsen

Radulian war in Rumänien aufgewachsen und kam 1990 nach Wennigsen. Sein Herz schlug für die Leichtathletik. Der Aufstieg der TSV-Abteilung – sogar zu nationaler Bekanntheit – war untrennbar mit dem Namen Ernest Radulian verbunden. Er hatte das Auge dafür, Talente zu entdecken, und er hatte das Herz, diese als väterlicher Trainer zu fördern – aber auch zu fordern. Die Geradlinigkeit blieb bis zuletzt Radulians Markenzeichen. Mehr als 100 Landestitel, errungen von mehr als 30 Athleten in einem Vierteljahrhundert, waren nur die Spitze seiner Erfolgsbilanz.

Seine Athleten lernten von ihm nicht nur Leichtathletik, sondern auch viel fürs Leben. „Ohne Herrn Radulian wäre ich nie Leichtathlet und auch nicht Trainer geworden“, sagt Zimmermann stellvertretend für eine Schar von Radulian-„Kindern“, wie er seine Athleten stets liebevoll nannte. Dabei sah er sich selbst nie im Vordergrund, lebte bescheiden und nur für den Sport.

Lesen Sie auch

Von Matthias Abromeit