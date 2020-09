Bredenbeck

Der neue Termin für die Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Wennigsen steht fest: Nach Angaben von Janine Herrmann und Carsten Mehlhop, die zum vierköpfigen Koordinationsteam zusammen mit Gunnar Supper und Jörg Albrecht gehören, hat sich die Vorbereitungsgruppe den 28. August 2021 ausgesucht. Als Folge der Corona-Krise war die ursprünglich für den 26. September 2020 geplante 50-Jahr-Feier bereits im Frühjahr abgesagt worden.

Fest wegen Corona abgesagt

Für das Jubiläumsfest hatten die Organisatoren bereits ein Programm mit Live-Musik, Kinderspaß, Unterhaltung, Informationen, Speisen und Getränken ausgearbeitet. Nahezu 40 Vereine, Verbände und Organisationen aus dem gesamten Gemeindegebiet gaben ihre Zusage für eine Mitarbeit – und dann kam Corona. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes sagten die ehrenamtlichen Koordinatoren schweren Herzens die Feier für den September ab.

„Mittlerweile haben wir den neuen Termin gewählt und wollen jetzt ein klares Bekenntnis von Politik und Verwaltung haben, ob diese Lösung so gewollt ist“, erläuterte Janine Herrmann am Mittwochabend in der Sitzung des Fachausschusses für öffentliche Ordnung in der Grundschule Bredenbeck. Mit einem positiven Signal lasse sich die Motivation der Beteiligten trotz der Terminverschiebung hoch halten.

Bands warten auf Zusage

Zudem warteten die beiden angefragten Musikgruppen Havana und Bitter Sweet Alley auf eine Zusage für den August 2021, um die Live-Engagements endgültig planen zu können. „Bislang haben wir die beiden Gruppen noch für unsere Feier am Start. Aber wir dürfen nicht mehr lange mit einer Entscheidung warten, sonst stehen die Bands eventuell nicht mehr zur Verfügung“, betonte Herrmann.

Laut Carsten Mehlhop favorisiert das Organisationsteam als Veranstaltungsort den Bereich der Sophie-Scholl-Gesamtschule – um dort die großzügigen Platzverhältnisse und die Infrastruktur mit Wasser, Strom und Sanitäranlagen nutzen zu können. Aber auch eine Feier im Ortskern zwischen Klister und Feuerwehrplatz sei wegen des charmanten Ambientes denkbar.

„Wie gegen Windmühlen“

Kritisch äußerten sich Janine Herrmann und Carsten Mehlhop im Ausschuss über die zum Teil mangelhafte Zusammenarbeit mit einigen Ortsräten. Dort sei in manchen Fällen keine echte Bereitschaft zu erkennen, sich an der 50-Jahr-Feier für die gesamte Gemeinde Wennigsen zu beteiligen. „Da müssen wir immer wieder wie gegen Windmühlen ankämpfen, obwohl es hier doch um ein Gemeinschaftsprojekt für alle Ortschaften und für alle Menschen der Gemeinde geht“, sagte Mehlhop.

Im Ausschuss gab es das klare Signal an die Koordinatoren, die Planungen für eine 50-Jahr-Feier im August 2021 unterstützen zu wollen. „Wir stehen hinter dem Vorhaben. Und auch der Bürgermeister sollte ein klares Statement abgeben“, sagte die Ausschussvorsitzende Angelika Schwarzer-Riemer. Zudem richtete sie den Appell an die Ortsräte im Gemeindegebiet, sich mit eigenen Beiträgen in die Planungen für die Jubiläumsfeier einzubringen. „Ich bin mir sicher: Das wird ein sehr schönes Fest werden“, betonte die Vorsitzende

Von Frank Hermann