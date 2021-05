Wennigsen

Das Fahren mit Bussen und Bahnen soll für die Wennigser Bürgerinnen und Bürger deutlich attraktiver werden – zumindest wünscht sich das der SPD-Bürgermeisterkandidat Ingo Klokemann. Um das zu erreichen, will er den Sprinti nach Wennigsen holen.

Das sogenannte On-Demand-Verkehrssystem mit kleinen Fahrzeugen soll ab Juni in der Region Hannover getestet werden, vorerst in Sehnde, Springe und der Wedemark. Die Kleinbusse sollen Teil des Nahverkehrsnetzes werden und vor allem schwach ausgelastete Buslinien ersetzen. Dabei wird kein Zuschlag fällig: Das Angebot ist mit normalen GVH-Einzel- oder Dauertickets nutzbar.

Gebucht werden können die Kleinbusse per App. Die Kunden werden an virtuellen Haltestellen in Haustürnähe abgeholt und abgesetzt. Fahrten können auch im Voraus bestellt werden.

Sprinti dient als Ergänzung zu Bussen

Der neue Service kann nach Klokemanns Angaben auch in Wennigsen den Buslinienverkehr sinnvoll ergänzen und dabei schneller, flexibler und komfortabler nutzbar sein als bisherige Ruf- oder Anrufsammeltaxis.

Ingo Klokemann will den Sprinti direkt nach der Testphase nach Wennigsen holen. „Sprinti bedeutet gerade für die kleinen Ortsteile eine deutliche Verbesserung“, sagt er. Das neue Angebot wäre ein wichtiger Bestandteil einer ökologischen Verkehrswende in Wennigsen, um den ÖPNV noch deutlich attraktiver zu machen, sagt Klokemann. „Der Sprinti fährt nur, wenn er gebraucht wird. Das ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch wirtschaftlicher.“

Unterstützung bei seinem Vorhaben erhält der Wennigser von Steffen Krach, SPD-Regionspräsidentenkandidat. „Der Sprinti ist ein Vorzeigeprojekt für neue Formen der Mobilität, dessen Ausweitung ich unterstütze. Eine exzellente Anbindung durch den ÖPNV muss regionsübergreifendes Ziel sein“, sagt Krach.

Von Lisa Malecha