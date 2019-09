Neue Führung: Wennigser wandeln auf den Spuren von Anton Corvinus

Wennigsen

In Wennigsen können Interessierte in die Vergangenheit reisen – zumindest im übertragenen Sinne. Eine neue Themenführung nimmt die Teilnehmer mit ins 16. Jahrhundert. Dort wandeln sie auf den Spuren des bekannten Reformators Anton Corvinus.

Wennigsen, 1543: Corvinus, ein enger Freund Martin Luthers, besucht im Auftrag der Landesherrin Elisabeth von Calenberg die Dörfer an Deister und Süntel. Er soll prüfen, ob sich in den Kirchen und Klöstern inzwischen der lutherische Glaube durchgesetzt hat, und Missstände beseitigen.

Natürlich möchte der Herr Magister auch mit den einfachen Leuten ins Gespräch kommen – immerhin kann er kuriose Dinge vom Adel berichten und unglaubliche Geschichten von seinen Reisen und Wanderungen quer durch Deutschland erzählen.

Elisabeth von Calenberg setzt Reformation im Fürstentum durch

Auch Elisabeth von Calenberg ist eine Schlüsselfigur der Reformation. Sie heiratete im Alter von nur 14 Jahren den 40 Jahre älteren Erich I. von Calenberg und übernahm sofort Verantwortung über ihr Land. Zwar stand Erich I. der Reformation kritisch gegenüber, seine Frau Elisabeth trat hingegen zu der neuen Lehre über.

Nach dem Tod ihres Mannes erhielt sie am 30. Juli 1540 gemeinsam mit Philipp von Hessen die vormundschaftliche Regierung über das Fürstentum – trotz des erbitterten Widerstands Heinrichs von Braunschweig-Wolfenbüttel. Elisabeth von Calenberg gilt als Reformationsfürstin: Zusammen mit Anton Corvinus, der von ihr als Landessuperintendent eingesetzt wurde, setzte sie schließlich die Reformation im Fürstentum Calenberg durch.

Dornröschen ist genauso Thema wie die Reformation

Doch es soll nicht nur um die Reformation gehen: Wie kann es sein, dass Eva, die an der Pest starb und beerdigt wurde, plötzlich wieder quicklebendig ist? Warum hängen am Lambertiturm in Münster drei eiserne Käfige? Wer hat Schneewittchen vergiftet, und welches Problem hatte der Prinz von Dornröschen?

Auf diese Fragen geht Klaus-Peter Fuhrmann bei seiner neusten Themenführung ein. Der Mann aus Langenhagen bietet in der Region zahlreiche Tehmenführungen an – und ist nun als Corvinus unterwegs.

Drei Führungen sind geplant

Die Tour mit dem Titel „Mit dem Reformator Anton Corvinus unterwegs – Ein Ortsspaziergang in Wennigsen“ wird erstmals am Freitag, 20. September, angeboten. Beginn ist um 18 Uhr.

Der informative Spaziergang durch den alten Ortskern von Wennigsen dauert rund 90 Minuten und kostet 6 Euro. Anmeldungen nimmt Fuhrmann unter Telefon (05 11) 74 28 38 sowie mobil unter (01 72) 5 15 23 38 entgegen.

Weitere Führungen sind für Sonnabend, 12. Oktober, um 18 Uhr und Mittwoch, 30. Oktober, um 18.30 Uhr geplant. Treffpunkt ist jeweils an der Ecke Bahnhofstraße/ Kurt-Schumacher-Straße (S-Bahn-Punkt) am Wennigser Bahnhof.

Bei gesonderten Gruppenbuchungen werden Anmeldungen im Tourismus-Service Wennigsen unter Telefon (0 51 03) 70 05 67 sowie per E-Mail an info@reisebuero-cruising.de angenommen.

Lesen Sie auch

Neues Heft soll noch mehr Ausflügler zum Deister locken

Der Walderlebnispfad und der Natur-Rätsel-Pfand laden zum Erkunden, Rätseln und Ausprobieren ein.

Von Lisa Malecha