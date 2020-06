Neues Programm: Kulturkreis Kloster Wennigsen startet in die Konzertsaison

Wennigsen

Der Kulturkreis Kloster Wennigsen startet trotz der andauernden Corona-Krise in die neue Konzertsaison. Schon im September soll nach Angaben des Vorstands das erste von insgesamt sechs Konzerten für Stimmung im Klostersaal sorgen. Zum Auftakt spielt am Sonntag, 13. September, das Amstel Saxophon Quartett aus den Niederlanden.

Immer zwei Shows hintereinander

Wegen der Corona-Pandemie und möglicher Ansteckungsgefahren hat sich der Kulturkreis ein besonderes Sicherheitskonzept mit einer halbierten Anzahl an Sitzplätzen einfallen lassen. „Deshalb wird jedes Konzert zweimal pro Abend gespielt“, sagt Vorstandsmitglied Christian Müller-Schloer. So sei es möglich, an einem Abend jeweils der Hälfte von zurzeit insgesamt 133-Konzert-Abonnenten den Besuch anzubieten. Darüber hinaus werden laut Müller-Schloer aber nur wenige Karten im freien Verkauf verfügbar sein, damit die Abstände eingehalten werden können. „Wir haben das mit Sitzproben genau getestet“, sagt er.

Zum Auftakt der Konzertsaison spielt am Sonntag, 13. September, das Amstel Saxophon Quartett aus den Niederlanden in Wennigsen. Quelle: Kulturkreis Kloster Wennigsen

Erst am Dienstagabend haben die Mitglieder Müller-Schloer in der Jahresversammlung zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 70-jährige Informatikprofessor im Ruhestand folgt auf Sabine Hartmann, die zehn Jahre lang Vorsitzende war. Sie hatte auf eigenen Wunsch den Posten abgegeben, um künftig das Programmteam des Kulturkreises zu leiten. Beide sind sich sicher, dass der große Aufwand für die geplanten Auftritte lohnenswert ist. „Die Spannung eines Live-Konzertes, die Atmosphäre im Klostersaal und die Interaktion zwischen Künstlern und Publikum toppen ein Streaming-Erlebnis im Internet“, sagt Müller-Schloer, und diese Einschätzung teile der gesamte Vorstand. Außerdem sei es sehr wichtig, das kulturelle Angebot in Wennigsen aufrechtzuerhalten.

Hartmann und ihr Programmteam haben laut Vorstand ein hochkarätiges Programm zusammengestellt. Nach dem Amstel Saxophon Quartett am 13. September wird in der bevorstehenden Saison am 25. Oktober ein Violine-Klavier-Duo mit dem Konzertmeister der Wiener Philharmoniker, Fedor Rudin, im Klostersaal spielen. Bis zum März folgen das Trio-Con-Brio aus Kopenhagen (14. November), das Marmen Streichquartett aus London (30. Januar), das A-cappella-Sextett SLIXS (20. Februar) und zum Abschluss am 14. März ein Barockensemble mit der Blockflötistin Tabea Debus.

Scheidende Vorsitzende berichtet über die Situation

In der Jahresversammlung hatte die scheidende Vorsitzende Hartmann noch einmal die derzeitige Situation des Kulturkreises geschildert. Demnach stellt die Corona-Pandemie den Verein vor große finanzielle Probleme. Denn: Außer den Beiträgen der Mitglieder und Abonnenten zählen auch die Einnahmen aus dem Ticketverkauf an Nichtmitglieder zu den festen Säulen im Finanzkonzept des Kulturkreises.

Schon im Februar und März seien jedoch die beiden letzten Konzerte der vergangenen Saison ausgefallen – einmal wegen des Sturmtiefs „Sabine“, anschließend dann schon wegen Corona, wie der Vorstand berichtete. Wegen der Pandemie konnte auch das geplante Jubiläumsfest nicht stattfinden. Ursprünglich wollte der Verein im Juli anlässlich seines 60-jährigen Bestehens ein Sommerfest im Klostergarten feiern.

Gesamter Vorstand ist neu aufgestellt

Aller zurückliegenden Absagen zum Trotz geht der Kulturkreis mit viel Schwung in die nächste Saison. Ein wichtiger Grund: Laut Vorstand halten die Abonnenten dem Verein die Treue. Außerdem wird der Kulturkreis auch von der Klosterkammer Hannover mit einem jährlichen Zuschuss gefördert. Mit viel Eifer geht auch das neu gewählte Vorstandsteam in die aktuelle Konzertserie: Stellvertretende Vorsitzenden ist jetzt Christa Grünreich, neuer Kassenwart ist Karl-Heinz Friedrich, Schriftführerin Susanne Friedrich. Auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden sind Irmgard Gums sowie Götz Hartmann.

Von Ingo Rodriguez