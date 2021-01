Wennigsen

Die elf Kindertagesstätten in Wennigsen sind seit Montag offiziell geschlossen, es gibt lediglich eine Notbetreuung. Und die Plätze sind begehrt, denn viele Eltern müssen ihre Kinder auch im verschärften Corona-Lockdown weiterhin in den Kitas betreuen lassen. Einige Einrichten stoßen daher bereits jetzt an ihre Grenzen.

Schon in der ersten Januarwoche konnten Eltern ihren Bedarf anmelden und eine Notbetreuung beantragen. Allein in den ersten drei Tagen haben das dann auch 247 Eltern getan. Zum Vergleich: Während des ersten Lockdowns im vergangenen Frühjahr hatte es in der ersten Woche lediglich etwa 17 Anmeldungen für die Kita-Notbetreuung gegeben, erst nach und nach kamen immer mehr dazu.

276 Anträge in einer Woche

„Dieses Mal haben wir direkt am Anfang eine große Menge an Anträgen reinbekommen“, sagt Verwaltungsmitarbeiter Samir Mohamed, der die Flut der Anträge bearbeitet. Anfang der Woche lagen dann insgesamt 276 Anträge auf eine Notbetreuung vor – wobei der Großteil der Eltern eine Betreuung ihrer Kinder an fünf Tagen der Woche benötigte. „Nur vereinzelt benötigen die Eltern den Platz für ihr Kind nur tage- oder stundenweise“, sagt Mohamed.

Die Verwaltung arbeitet auf Hochtouren daran, alle Anträge einzeln zu überprüfen. Von den 276 Anträgen konnte die Gemeinde bisher 240 bearbeiten, 18 sind noch in Bearbeitung und 13 noch unbearbeitet. Bislang habe die Verwaltung nur sieben Fälle abgelehnt, berichtet Mohamed. „Das zeigt im Grunde, dass fast nur die Eltern Anträge stellen, die auch wirklich berechtigt sind“, sagt er. „Vergangenes Jahr mussten wir wesentlich mehr Absagen erteilen.“

Damit nimmt die Stadt den Einrichtungen viel Arbeit ab – und auch schwere Entscheidungen. Denn Anträge abzulehnen würde ihnen aufgrund der persönlichen Nähe eher schwer fallen, verrieten zwei Kita-Leiterinnen.

So läuft das Verfahren

Eltern, die eine Notbetreuung für ihre Kinder beantragen wollen, können dies über die Homepage der Gemeinde tun. Dafür gibt es unter wennigsen.de/ notbetreuung ein Formular, das die Eltern ausfüllen müssen. Darin werden bereits die Gründe abgefragt, aus denen die Betreuung notwendig ist. „Die häufigste Begründung ist, dass die Eltern arbeiten müssen“, sagt Mohamed.

In Wennigsen dürfen nur noch 50 Prozent der Kita-Kinder betreut werden. Quelle: dpa (Symbolbild)

Notbetreuungsplätze für ihre Kinder erhielten Familien, in denen ein Elternteil eine betriebsnotwendige Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse innehabe, sagt Mohamed. Zudem werden bei der Vergabe der Notplätze außerdem Kinder mit einem Förderbedarf – etwa im Bereich Sprache – sowie angehende Schulkinder berücksichtigt.

Auch kann auch ein Platz beantragt werden, wenn der Erziehungsberechtigte alleinerziehend ist und die Familie auf das Gehalt angewiesen ist – selbst wenn der Erziehungsberechtigte keine betriebsnotwendige Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse hat. „Außerdem ist die Betreuung aufgrund der Sicherung des Kindeswohls möglich“, sagt Mohamed. Oder aber bei einer drohenden Kündigung oder drohenden erheblichen Verdienstausfällen, die von dem Arbeitgeber bestätigt werden müssen.

Wenn die Grundvoraussetzungen stimmen, schaut die Verwaltung, inwiefern sich die Arbeitszeiten der beiden Elternteile überschneiden. „Nur für diese Zeit besteht auch ein Betreuungsanspruch“, sagt er.

Einige Einrichtungen kommen an ihre Grenzen

Das Land hatte zudem entschieden, dass die Gruppen nur zu 50 Prozent ausgelastet sein dürfen. Hinzu kommen noch Hygienekonzepte und der Aspekt, dass es auch genug Erzieher geben muss, die die Kinder betreuen. „Bereits jetzt stoßen daher vereinzelt Einrichtungen an ihre Kapazitätsgrenzen“, sagt Mohamed. Die Einrichtungen würden aber alles daran setzen, so vielen Eltern wie möglich einen Platz für ihr Kind zu bieten – natürlich ohne dabei Gruppen zu durchmischen und so neue Infektionsketten zu schaffen.

Für den Fall, dass die Kitas in der Gemeinde dennoch an ihre Grenzen stoßen, überlege der Krisenstab bereits, wie weitere Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden könnten. „Im vergangenen Jahr haben unsere Plätze allerdings gereicht“, sagt Mohamed. Er hoffe, dass das auch in diesem Jahr der Fall sein wird.

