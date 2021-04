Ortsrat der Wennigser Mark wünscht frohe Ostern

Wennigser Mark

Der Ortsrat der Wennigser Mark wünscht allen Bewohnerinnen und Bewohnern eine schöne und besinnliche Osterzeit. „Auch wenn wir durch die im Augenblick notwendige Bewegungseinschränkung vielleicht nicht so können wie wir wollen“, schreibt der Ortsrat in seinem Ostergruß. Bedanken möchte er sich zudem bei Ingeborg Schoenfeldt, die jahrelang das Beet am Bierweg liebevoll gepflegt hat und nun aus Altersgründen aufhört. Nun sucht der Ortsrat Grünpaten für dieses Beet. „Es sind alle aufgerufen, sich zu melden“, heißt es. Zudem teilt der Ortsrat mit, dass der beliebte Jazzfrühschoppen Anfang Mai ausfallen wird.

Von Lisa Malecha