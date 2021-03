Wennigsen

Gottesdienste als Film, offene Kirche und Andachten to go – aber auch einige wenige Präsenz-Gottesdienste: Die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Holtensen-Bredenbeck und Wennigsen laden für die Ostertage zu diversen Gottesdiensten in unterschiedlichen Formaten ein.

„Wir, das Team, bestehend aus Ehrenamtlichen und Pastor Carsten Wedemeyer, hatten viel vorbereitet“, schreibt das Organisationsteam der Kirchengemeinden. Doch aufgrund der aktuellen Situation haben sich die Angebote nun kurzfristig verändert. „Die Region hat eine hohe Inzidenz, deshalb verzichten wir teilweise auf Präsenz.“

Das sind die Angebote zu Ostern:

Gründonnerstag, 1. April:

Gemeinsamer Gottesdienst für Holtensen-Bredenbeck und Wennigsen: Erinnerung an das erste Abendmahl; Beginn um 18 und um 19 Uhr; Treffpunkt im Vorhof des Klosters; mit Pastor Wedemeyer und Team; mit Einladung zu einer Abendmahlsfeier zu Hause; Anmeldung ist erforderlich unter Telefon (05103) 925192 oder im Internet über die Homepage der Kirchengemeinde auf kirchenkreis-ronnenberg.de über die Unterpunkte Wennigsen, Gottesdienste, Gründonnerstag

Karfreitag 2. April:

Offene Kirche von 10 bis 11 Uhr im Bonhoeffer-Haus in Bredenbeck .

Offene Kirche in Wennigsen mit Pastorin Mandy Stark von 14 bis 16 Uhr; das Evangelium zu Karfreitag wird auf eine Leinwand projiziert. Von 15 bis 16 Uhr wird sich die stille Zeit mit kurzen musikalischen Impulsen von Negin Habibi (Gitarre) und Barbara von Witzleben (Orgel) abwechseln. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich durch Pastorin Mandy Stark persönlich segnen zu lassen.

Sonnabend und Sonntag, 3. und 4. April:

Andacht to go ab Sonnabend, 18 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, an der Kirche in Holtensen, am Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Bredenbeck und an der Klosterkirche.

Ostersonntag 4. April:

Feier mit dem Osterlicht vor der Holtensener Kirche um 6 Uhr mit Pastor Marcus Lüdde und Team, Anmeldung ist erforderlich unter Telefon (05109) 6599 oder per E-Mail an kirchenbuero@evkg-holtensen-bredenbeck.de.

Stationen-Gottesdienst in Wennigsen als Filmauf der Homepage der Kirchengemeinde Wennigsen mit Pastor Carsten Wedemeyer und Team; Unter dem Titel „Stationen auf dem Weg zur Osterbotschaft“ können Besucher virtuell den eigentlich vorbereiteten Stationen-Gottesdienst abgehen – allerdings nur in Videoform. Das Gottesdienst-Team hat alle Stationen, die es vorbereitet hatte, abgefilmt.

Offene Kirche in Wennigsen von 10 bis 12 Uhr mit der Möglichkeit, eine Osterkerze zu entzünden. Besucher können sich zudem Segenskarten in der Klosterkirche mitnehmen. Vor der Kirchentür steht das Osterkreuz, das die Besucherinnen und Besucher schmücken können. Kinder finden im Nest unter dem Osterkreuz eine kleine Überraschung.

Ostermontag 5. April:

Offene Kirche in Wennigsen von 14 bis 16 Uhr mit Mitgliedern der Gruppe Offene Kirche.

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der gültigen Hygiene- und Abstandsvorschriften statt. Weitere Informationen gibt es auch im Schaukasten der Gemeinden.

Von Lisa Malecha