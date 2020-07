Wennigsen

Nur wenige Sekunden braucht ein geübter Einbrecher, um mit einem Schraubendreher ein ungesichertes Fenster oder eine Tür zu öffnen. Doch Wohnungs- und Hauseigentümer können einiges tun, um sich vor einem Einbruch zu schützen. Was genau? Darum geht es bei dem Netzwerk „Zuhause sicher“, einer Initiative der Polizei.

Ab sofort ist die Gemeinde Wennigsen Mitglied in diesem Netzwerk, das Menschen zu Einbruch- und Brandschutz in den eigenen vier Wänden berät und bei der Auswahl technischer Maßnahmen unterstützt. Damit ist Wennigsen die 19. Kommune in der Region, die auf diesem Weg ihre Einwohner für das Thema sensibilisieren und auf das kostenlose Beratungsangebot der Polizei Hannover aufmerksam machen will.

Einbruchszahlen sind in Wennigsen konstant

„Wir sind glücklicherweise kein Hotspot, was die Kriminalität betrifft, da wir im ländlichen Raum eine gut funktionierende und aufmerksame Nachbarschaft haben, aber dennoch haben auch die Einwohner Wennigsens hier einige Einbrüche erlebt“, sagte Bürgermeister Christoph Meineke vor der Unterzeichnung des Aufnahmeantrags. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 26 Einbrüche in Wennigsen, das sind zwei mehr als 2018. „Die Zahlen in Wennigsen sind in den vergangenen Jahren konstant geblieben“, betonte Savas Gel, Leiter des Dezernates für Kriminalitätsbekämpfung und Prävention der Polizeidirektion Hannover.

Die Gemeinde Wennigsen ist dem Netzwerk „Zuhause sicher“ beigetreten. Quelle: Lisa Malecha

Doch auch wenn Wennigsen kein Hotspot ist – es geht noch sicherer. Denn ein Einbruch bedeute für die Betroffenen oft ein Trauma, weiß auch Karin Meyer vom Präventionsrat der Gemeinde. „Bei uns wurde vor etwa 15 Jahren versucht einzubrechen“, erinnerte sie sich. Dem Täter sei dies zwar nicht gelungen, doch das Unbehagen habe lange an ihr gehaftet. „Ich habe Wochen gebraucht, bis ich ohne mulmiges Gefühl alleine nach Hause kommen konnte.“

Polizei kommt zu Interessierten nach Hause

Daher setze das Netzwerk „Zuhause sicher“ auch auf Prävention statt Repression, erklärte Gel. Die Experten der Polizei kommen zu den Eigentümern nach Hause und gehen gemeinsam mit ihnen durch das Haus oder die Wohnung, notieren alle Punkte, die verbessert werden können, und empfehlen sogar zertifizierte Handwerker aus der Schutzgemeinschaft Hannover. Deren Mitglieder im Netzwerk „Zuhause sicher“ haben ihre Qualifikation in der Nachrüstung von Fenstern und Türen beim Landeskriminalamt nachgewiesen und sind in der Lage, die polizeilich angeratenen Sicherungsmaßnahmen fachgerecht umzusetzen. Wer die Anregungen der Polizei umsetzt, bekommt eine Plakette, die jedem zeigt: Hier lohnt sich der Einbruchsversuch erst gar nicht. Zudem gibt es eine Vielzahl an Info-Broschüren zum Thema.

Insgesamt 1149 Beratungen hat die Polizei 2019 in der Region Hannover und in der Landeshauptstadt durchgeführt, seit 2010 hat sie 1760 Plaketten vergeben. Und auch in Wennigsen hätten bereits zwei Häuser eine „Zuhause Sicher“-Plakette berichtet Michael Nickel, zuständig für die technische Prävention in der Polizeidirektion Hannover.

Hier gibt es Infos zum Netzwerk

Nickel betont zudem, dass es keine Frage des Geldes sei, ein Haus oder eine Wohnung abzusichern. Natürlich müsse in ein großes Haus mit vielen Fenstern mehr investiert werden, doch in Wohnungen reichten häufig Investitionen von wenigen Hundert Euro. „Und man kann sogar Fördergelder beantragen.“

Wer mehr über das Netzwerk oder die kostenlose Beratung erfahren will, kann sich unter zuhause-sicher.de informieren, bei der Polizeidirektion Hannover unter Telefon (0511) 109 1114 anrufen oder eine E-Mail an tech-praevention@ph-d.polizei.niedersachsen.de schreiben.

Von Lisa Malecha