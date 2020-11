Präventionsrat befragt Wennigser online nach ihren Sorgen und Anliegen

Ob Drogenproblem, Gewalt, Probleme im sozialen Umgang oder Mobbing - der Präventionsrat will allen Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde Wennigsen helfen. Der Rat hat dem Antrag des Präventionsrates zugestimmt, die Aufnahme in das Förderprogramm „CTC-Communities that care“ beim Landespräventionsrat zu beantragen. Quelle: dpa (Collage)