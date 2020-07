Der Fahrradwettbewerb Stadtradeln ist vorbei, das Ergebnis 2020 steht fest: In keiner Kommune haben die Teilnehmer in diesem Jahr mehr Kilometer pro Einwohner zurückgelegt als in Wennigsen. Und wie haben die anderen Kommunen der Region abgeschnitten? Wie Hannover? Hier gibt es das große Stadtradeln-Ranking.