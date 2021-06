Wennigsen

Die Wennigser Verwaltung und auch die Politik hat die Region Hannover als untere Verkehrsbehörde deutlich kritisiert – unter anderem, da die Hagemannstraße nicht wie bisher eine verkehrsberuhigte Zone bleibt, sondern zu einer Tempo 30-Zone wird. Aber auch deshalb, weil Entscheidungen der Region zu lange dauern würden und oftmals nicht mit dem Willen der Kommune übereinstimmen. Nun hat sich die Region als Verkehrsbehörde dazu geäußert.

„Verkehrsregelungen nehmen leider immer einen gewissen Zeitraum in Anspruch, da nicht nur Rückmeldungen von vielen Beteiligten – den sogenannten Trägern öffentlicher Belange – erforderlich sind, sondern auch eine fehlerfreie Entscheidung erwartet wird“, teilte Regionssprecher Klaus Abelmann mit. Er verwies zudem darauf, dass unter anderem Burgdorf erst 2019 die verkehrsbehördlichen Aufgaben an die Region Hannover übergeben hatte – so schlecht könne der Service der Region also nicht sein. Grund für den Schritt Burgdorfs war damals in erster Linie der Personalmangel. Jahrelang konnte eine Stelle in der Verkehrsabteilung nicht besetzt werden. Gleichzeitig falle immer mehr Arbeit an.

Die Verwaltung der Gemeinde Wennigsen hatte unter anderem kritisiert, dass die verkehrsbehördliche Anordnung erst einige Tage vor Freigabe der Kreuzung Hauptstraße/Hagemannstraße eingetroffen war.

Zu viele Autos auf der Hagemannstraße unterwegs

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Straßenverkehrsbehörde würden sich viele Situationen teilweise auch mehrmals vor Ort anschauen, um eben keine „Schreibtisch-Entscheidungen“ zu fällen, weist Abelmann zudem die Kritik zurück, dass der mögliche Spielraum bei Entscheidungen nicht zu Gunsten der Wünsche vor Ort ausgenutzt würde.

Lesen Sie auch CDU will verkehrsbehördliche Aufgaben der Region nach Gehrden verlagern

Der „Fall Hagemannstraße“ in Wennigsen illustriere dies sehr gut, betont Abelmann. Schon vor zwei Jahren wurde von der Verkehrsbehörde festgestellt, dass die Hagemannstraße vor allem als Durchfahrtstraße genutzt wird und ein gefahrloses Queren der Straße nicht möglich ist. Ein verkehrsberuhigter Bereich könne aber von Fußgängerinnen und Fußgängern oder von spielenden Kindern nicht mehr bestimmungsgemäß genutzt werden, wenn „die Verkehrsdichte zu den Hauptverkehrszeiten morgens und spätnachmittags mehr als 20 Kraftfahrzeuge pro Stunde beträgt und zu den übrigen Tageszeiten nicht völlig unerheblich ist“, stellt Abelmann klar. Eine Zählung ergab 2019 42 Autos innerhalb von 40 Minuten, die überwiegend nicht mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs waren, teilt Abelmann mit.

Verkehrsberuhigung suggeriert Kindern falsche Sicherheit

Im Verlauf des Jahres 2020 gab es weitere Ortsbesichtigungen. Die Anzahl der Autos schwankte laut Abelmann bei diesen Terminen nur geringfügig und bewegte sich immer zwischen 25 und 45 Autos binnen einer halben Stunde. „Seitdem fand ein Austausch mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Wennigsen statt, um Möglichkeiten auszuprobieren, den verkehrsberuhigten Bereich erhalten zu können“, sagt er.

Unter anderem sollte die Straße temporär als Sackgasse hergerichtet werden, um den Durchgangsverkehr herauszunehmen. Eine erneute Verkehrszählung der Verkehrsbehörde im Mai 2021 – während der Sperrung der Hauptstraße – habe allerdings keine großen Veränderungen ergeben. „Daraufhin musste die verkehrsbehördliche Anordnung zu Tempo 30 in der Hagemannstraße ergehen, um Fußgängern und spielenden Kindern keine falsche Sicherheit zu suggerieren“, begründet Abelmann die Entscheidung der unteren Verkehrsbehörde.

Von Lisa Malecha