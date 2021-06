Argestorf

Entspannt suhlen sich die Schweine unter blauem Himmel im Matsch. Seit einigen Wochen ist die Weide in Argestorf das neue Zuhause der rund 30 Tiere – und nicht mehr der Stall. Verantwortlich dafür ist Philip Noltemeyer. Der 38-jährige Landwirt will nachhaltige Wege gehen in der Schweinehaltung gehen und setzt „auf Klasse statt Masse“, wie er beim Besuch auf der Weide erklärt. Er will weg von Industrie- hin zur Weidehaltung. Damit tut er nicht nur den Tieren einen Gefallen. Denn seine Produkte und die von anderen Landwirten aus der Region sollen bald in einem neuen Hofladen im Ort erhältlich sein.

„Wir wollen Mitte August in die Direktvermarktung gehen“, sagt Noltemeyer. Er ist sich sicher, dass die Verbraucher regionale Produkte wollen und auch bereit sind, für Qualität und Tierwohl mehr zu bezahlen. Den Schweinen soll es gut gehen: „Eine ausgewogene Fütterung, viel Bewegung und die besonderen Fleischeigenschaften der Rasse Duroc machen das Fleisch unserer Schweine zu einem ausgezeichneten Geschmackserlebnis“, sagt Noltemeyer.

Auslauf und eine Matschkuhle zum suhlen: 30 Schweine leben bereits auf der Weide von Philip Noltemeyer in Argestorf. Quelle: Lisa Malecha

Betrieb will transparenter werden

„Wir haben schon lange überlegt, uns umzustrukturieren“, sagt Noltemeyer, der seinen Betrieb fit für die Zukunft machen möchte. Weg von der Masse, hin zur Klasse – das ist sein Kredo. „Wir wollen regional produzieren, dem Verbraucher die größtmögliche Transparenz bieten“, sagt er. „Hier kann jeder 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche unsere Tiere und uns beobachten.“ Die Verbraucher wollen sich seiner Meinung nach gesünder ernähren, meint er und will das entsprechende Angebot schaffen. Zudem hofft er, den Verbrauchern so wieder in den Kopf zu rufen, dass jedes Schnitzel und jedes Würstchen zuvor ein Lebewesen war.

Vor zehn Jahren hat Noltemeyer seinen Schweinestall in Argestorf gebaut, in dem derzeit 2000 Tiere in der sogenannten Spaltenbodenhaltung untergebracht sind und an industrielle Schlachtbetriebe verkauft werden. Das soll sich ändern. „Der Stall soll nicht unsere Zukunft sein“, sagt Noltemeyer. Künftig sollen dort weniger Tiere untergebracht werden, die dann einen Außenbereich bekommen – ganz nach dem Kredo des 38-Jährigen: „Klasse statt Masse.“

Eine Schweinegruppe, bestehend aus 30 Tieren, weidet bereits draußen, eine weitere ist noch in der Scheune des Landwirts. „Dort gewöhnen sich die jungen Tiere zunächst an das Leben weg von ihrer Mutter – in einem warmen Nest aus Stroh“, sagt er. Wenn die Tiere dann etwa 30 Kilogramm wiegen, kommen auch sie auf eine Weide. Insgesamt sollen später drei Gruppen bestehend aus jeweils 30 Schweinen auf der drei Hektar großen Weide leben. Dort stehen dann auch drei Zelte, in denen die Tiere unterschlupf bei schlechtem Wetter finden – oder wie dieser Tage, wenn es ihnen in der Sonne zu heiß wird. Sind sie groß genug, werden sie an regionale Schlachter verkauft. So soll die gesamte Produktion nachhaltiger und regionaler werden.

Auslauf und eine Matschkuhle zum suhlen: 30 Schweine leben bereits auf der Weide von Philip Noltemeyer in Argestorf. Quelle: Lisa Malecha

Hofladen eröffnet im August

Zusätzlich zu den neuen Weideschweinen will Noltemeyer auch ein Hühermobil anschaffen. 350 Hühner wird der Landwirt künftig halten und auch Eier sowie Hühnerfleisch im neuen Hofladen anbieten. „Hinzu kommen aber auch veredelte Produkte wie Eierlikör oder Nudeln“, sagt Noltemeyer. Zudem soll es zubereitete Speisen, wie etwa Hühnerfrikassee und Geschnetzeltes geben. Auch Salami und Luftgetrockneter Schinken zählen genauso zum Sortiment wie Gemüse von regionalen Landwirten, Honig von seinem Cousin, Säfte aus den Früchten der eigenen Streuobstwiese, Kartoffeln, Spargel, Grünkohl und vieles mehr.

Zunächst soll der Hofladen, der am 15. August eröffnet, Freitagnachmittags und Sonnabendvormittags geöffnet sein. Einige Produkte sollen ab August aber auch in einem gekühlten Automaten stehen, an dem Kunden sich die Produkte jederzeit ziehen können. „Zum Beispiel Fleisch für den spontanen Grillabend“, sagt Noltemeyer.

Jeder, der sich für den Betrieb von Noltemeyer interessiert, kann sich per E-Mail an philip-noltemeyer@web.de, telefonisch unter (05103) 2296 sowie über die Facebookseite von Noltemeyer (Bauer Noltemeyer – genial regional) bei Noltemeyer melden.

Von Lisa Malecha