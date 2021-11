Vörie

Das hört sich nicht so vielversprechend an, wie sich das viele in Vörie gewünscht hätten: Die Deutsche Bahn sieht sich in Bezug auf die Schließung des Übergangs (BÜ) in dem kleinsten Ronnenberger Stadtteil offenbar in unter Zeitdruck. Die Widmung eines Teils der Evestorfer Straße als „sonstige öffentliche Straße“, die der Rat der Stadt vorgenommen hat, um die Voraussetzungen für eine Sanierung zu erfüllen, habe nichts an der Tatsache geändert, „dass der BÜ bis zum Neubau der Sicherungsanlage nicht betrieben werden darf“, wie eine Bahnsprecherin jetzt erläuterte.

Dem Unternehmen liege bis Ende April eine Genehmigung für die Straßensperrung vor, erklärte die Sprecherin. „Das weitere Vorgehen wird derzeit geprüft.“ Die Stadt hatte sich für eine schnelle Öffnung des Übergangs starkgemacht. Die Gleisquerung an der Stadtgrenze zu Wennigsen ist Teil eine stark frequentierte Route für die Naherholung – auch für die Landeshauptstadt Hannover. Letztlich führt auch die Veloroute 2 der Region Hannover bis zum Deister über diesen Bahnübergang. Nach der Sperrung kommt es offenbar zu zahlreichen Querungen von Fußgängern und Radfahrern neben den Absperreinrichtungen.

Unterschriftenaktion zeigt bei der Bahn noch keine Wirkung

Nachdem die Bahn die Kreuzung Anfang des Jahres für eine Sanierung gesperrt hatte, gab es zunächst einen Hickhack mit der Stadtverwaltung, welche Voraussetzungen für die Modernisierung zu erfolgen haben. Die Bahn erklärte außerdem, dass das gesamte Projekt aufgrund langwieriger Genehmigungen zwischen drei und fünf Jahre dauern solle. Das rief den Widerstand von Anwohnern, Unterstützern und anderen Nutzern der Strecke hervor. Mit fast 1600 Unterschriften untermauerten sie ihre Forderung, den Weg bis zur eigentlichen Sanierung wieder frei zu geben. Viele Politiker hatten sich während des Wahlkampfes dort eingefunden, um ihre Unterstützung zu versprechen.

Nach der Widmung der Straße, die als eine der rechtlichen Grundlagen im Sinne des Eisenbahnkreuzungsgesetzes für die Sanierung gilt, hatte die inzwischen ausgeschiedene frühere Bürgermeisterin Stephanie Harms neue Gespräche mit der Bahn über eine schnelle Öffnung in Aussicht gestellt. Die Bahnsprecherin machte jetzt eher wenig Hoffnung. „An der Tatsache, dass der BÜ bis zum Neubau der Sicherungsanlage nicht betrieben werden darf, hat sich dadurch nicht geändert“, stellt sie fest. Fragen nach anderen Lösungen, wie der Sicherung mithilfe von Posten, weicht die Bahn aus.

„Nachdem die Widmung der Straße stattgefunden hat, und wir nun einen Kreuzungspartner haben, freuen wir uns, die Planung für den Neubau des Bahnübergangs jetzt anstoßen zu können“, stellt die Sprecherin fest. Zu Zeitplan und Kosten könne das Unternehmen derzeit noch keine Aussagen treffen. Schon im Sommer hatte die Bahn Vorwürfen widersprochen, das Unternehmen spiele auf Zeit, um den Übergang irgendwann sang- und klanglos zu schließen.

