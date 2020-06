Die Calenberger Diakoniestiftung und die Kirchenkreissozialarbeit Ronnenberg bieten an vier Terminen Informationen und materielle Unterstützung an. In Wennigsen ist das Team am Montag, 6. Juli, von 16 bis 18 Uhr am Gemeindehaus am Klosteramtshof vor Ort, einen Tag später in Barsinghausen zur gleichen Zeit bei der Sozialberatung an der Bergstraße 13. In Gehrden haben Interessierte am Mittwoch, 8. Juli, von 16 bis 18 Uhr am Alten Pfarrhaus an der Kirchstraße eine Möglichkeit. Einen Tag danach, ebenfalls von 16 bis 18 Uhr, befindet sich das Team von Diakonie und Kirchenkreis in Ronnenberg bei der Sozialberatung, Am Kirchhofe 4b. Angesprochen sind die Personen, die in den jeweiligen Kommunen leben. In Ronnenberg sollen außerdem auch Einwohner aus Wettbergen zu den Mitarbeitern der Diakonie kommen.