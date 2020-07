Ronnenberg

Gemeinsam mit den Stadtjugendpflegern aus Wennigsen und Gehrden stellen die Johanniter aus dem Ronnenberger Ortsverband Deister ein Pilotprojekt auf die Beine: Erstmals bieten die Erste-Hilfe-Profis eine Ferienpassaktion in Form eines interaktiven Online-Seminars für Schüler der beiden Kommunen und aus Ronnenberg an.

Zwei Termine sind dafür in den Ferienprogrammen ausgeschrieben: Für Grundschüler im Alter von 6 bis 10 Jahren am Mittwoch, 22. Juli. Schüler, die 11 Jahre oder älter sind, kommen am Donnerstag, 23. Juli, dran. Beide Aktionen gehen jeweils von 10 bis 13 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 15 begrenzt. Eltern können ihre Kinder bis zum Freitag, 10. Juli, bei der Johanniter-Unfall-Hilfe unter der kostenlosen Hotline (0800) 0019214 anmelden.

Mix aus digitalen Medien und praxisnahen Übungen

Im Anschluss erhalten die Eltern wichtige Hintergrundinformationen. Voraussetzungen für eine Teilnahme sind unter anderem PC oder Tablet sowie eine Webkamera und ein Mikrofon. Hinzu kommen Informationen zur richtigen Videokonferenz-Software, aber auch Absprachen für den interaktiven Teil des Online-Seminars.

Denn alle Teilnehmer bekommen vorab analoge Post – inklusive dem Übungsmaterial und einer Überraschung für die jüngeren Kinder. „Mehr sei hier noch nicht verraten. Aber unsere Trainer haben etwas Schönes vorbereitet“, sagt Wolfram Knust, Fachbereichsleiter Breitenausbildung bei den Johannitern.

Eltern als Übungspartner erwünscht

Die Erste-Hilfe-Trainer Lea Kriese und Timo Strohschein vom Ortsverband Deister präsentieren während der Seminare einen neuen Mix aus digitalen Medien und praxisnahen Übungen. Grundlage sind die Inhalte des Kursprogramms „Ersthelfer von morgen“. Übrigens ist das Ferienpassangebot familientauglich, denn im interaktiven Anteil sind Eltern oder ältere Geschwister als Übungspartner ausdrücklich erwünscht.

Erste-Hilfe-Kurse für Erwachsene laufen schon wieder

Einen realen Erste-Hilfe-Kurs mit ansprechbaren Trainern und praxisnahen Übungen kann ein Online-Angebot nicht ersetzen. Auch deshalb haben Hilfsorganisationen wie die Johanniter ihre Ausbildungen während des Shutdowns ersatzlos eingestellt. Während der Kursbetrieb für Erwachsene inzwischen wieder läuft, unterliegen Angebote für Kinder weiterhin Beschränkungen. Erste-Hilfe-Kurse für Kita-Kinder und Schüler dürfen die Johanniter aus Sicherheitsgründen noch nicht als Ortstermin anbieten. Die Internetvariante ist ein Kompromiss – in Ronnenberg mit einer aufwändigen interaktiven Note.

Von Uwe Kranz